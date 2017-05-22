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Trump Kudüs'teki kutsal mekanları gezdi
Trump Kudüs'teki kutsal mekanları gezdi

İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanları gezdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi ve Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti.

Doğu Kudüs'te ilk durağı Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu eski şehirdeki Kıyamet Kilisesi olan Trump'ın gezisinde eşi Melania, kızı Ivanka ve üst düzey danışmanı damadı Jared Kushner de hazır bulundu.

Kiliseye ulaşmak için eski şehrin sokaklarını yürümek zorunda kalan Trump, Osmanlı Devleti'nin tanzim ettiği protokol çerçevesinde Kıyamet Kilisesi'nin yüzyıllardır anahtarlarını koruyan Müslüman Filistinli Cevdet ailesinin temsilcileri tarafından karşılandı. Trump, beraberindeki heyetle kilise ziyareti sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Kıyamet Kilisesi'nin ardından Yahudilerin en kutsal mekan olarak saydığı Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'na (Ağlama Duvarı) geçen Trump, Yahudilerin Kipasını takarak, kendisine eşlik eden hahamlardan bilgi aldı. Ağlama Duvarı'na sağ elini koyarak yaklaşık iki dakika dua eden Trump, Yahudiler gibi içinde dilekler içeren bir notu Ağlama Duvarı'ndaki aralıklara yerleştirdi.

Kutsal alanları ziyaretinde İsrailli yetkililerin kendisine eşlik etmeyen Trump'ın bu ziyareti, İsrail tarihinde ilk defa bir ABD Başkanının ziyareti olarak yorumlandı.

Müslümanlara göre, Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak Duvarı, Hazreti Muhammed'in İsra ve Mirac gecesi Burak adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor.

Burak Duvarı'nı Ağlama Duvarı olarak isimlendiren Yahudiler ise buranın sözde yıkılan ve Mescid-i Aksa'nın üzerinde bulunduğu alana yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledikleri Süleyman Mabedi'nin tek kalıntısı olduğunu öne sürüyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine de yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğu iddia ederek Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 20016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve tasarı, 6'ya karşılık 24 oyla kabul edilmişti. İsrail’in tepkiyle karşıladığı karar için Fransa çekimser oy kullanırken, ABD, Almanya ve İngiltere "hayır" oyu kullanan ülkeler arasında yer almıştı. UNESCO Yürütme Kurulu da iki gün önce kararı onaylamıştı.



İlgili Konular İsrail ABD
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