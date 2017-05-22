Güncelleme: 03:26, 23 Mayıs 2017 Salı

Lübnan'daki iftar sofrası 'Ramazan Köyü'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'da ramazan ayı boyunca günde iki binden fazla kişiye iftar verecek "Ramazan Köyü" içerisinde çocuklar ve yetişkinler için çeşitli etkinlikler yapılacak.

Lübnan'daki Mahzumi Derneği tarafından başkent Beyrut'ta bu yıl yedincisi düzenlenecek Ramazan Köyü'nde iftarın ardından çocuklar ve yetişkinler için kültürel etkinlikler yer alacak.

Derneğin kurucusu Fuad Mahzumi yaptığı açıklamada, "Ramazan Köyü'nde, milliyeti ve ırkına bakılmaksızın ihtiyaç sahibi tüm Müslümanlara ulaşabilmek amacıyla ramazan ayı boyunca her gün iki binden fazla kişiye iftar vereceğiz." dedi.

İftar vaktinde gönüllüler tarafından hazırlanan ev yemeklerinin sekiz kişilik masalarda ikram edileceğini aktaran Mahzumi, köyün sadece yetişkinler için olmadığını çocuklar için de çeşitli konser, tiyatro ve film gibi etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Derneğin yöneticilerinden Mai Mahzumi ise "Ramazan Köyü" dışında ülkenin çeşitli şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı boyunca iftar için yemek dağıtacaklarını belirterek, "Köyün dışında, günlük olarak ihtiyaç sahibi bin kişiye iftar ulaştıracağız. Elimizde yetimler, yaşlılar ve çeşitli kuruluşlardan oluşan bir listemiz var." ifadelerini kullandı.