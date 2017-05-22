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05:48, 23 Mayıs 2017 Salı
Kafkaslar
Güncelleme: 04:30, 23 Mayıs 2017 Salı

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Tataristan'da Türkiyede'ki üniversitelerin mezunları buluştu
Tataristan'da Türkiyede'ki üniversitelerin mezunları buluştu

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Türkiye'deki üniversitelerin mezunları bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Türkiye'deki üniversitelerin mezunları bir araya geldi.

Türkiye'deki üniversitelerde farklı yıllarda eğitim alan Tataristanlı ve Çuvaşistanlı 30'dan fazla kişi, 3. geleneksel buluşmalarını gerçekleşti.

Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu rezidansında düzenlenen etkinliğe katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkilisi Mehmet Kılıç yaptığı açıklamada, Rusya genelinde Türkiye'deki üniversitelerden mezun 3 binden fazla kişi olduğunu, ileride bu mezunlar ile işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE TÜRKİYE BURSLARIYLA EĞİTİM GÖREN 300 RUSYA UYRUKLU ÖĞRENCİ VAR

Şu anda Türkiye'de Türkiye burslarıyla eğitim gören 300 Rusya uyruklu öğrenci olduğunu aktaran Kılıç, kendi imkanlarıyla giden öğrenciler düşünüldüğünde de bu sayının yaklaşık bin 500 civarında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Rusya genelinde her yıl 100 kişiye burs verdiklerini ifade eden Kılıç, bu bursların yaklaşık 30'unun Tataristanlı öğrencilere verildiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER ADETA BİRER KÖPRÜ

Türkiye'den mezun olan öğrencilerin hem Tataristan-Türkiye ve Rusya-Türkiye ilişkilerinden bir köprü olduğunu vurgulayan Kılıç, dünya genelinde Türkiye'den mezun olan 200 bin kişinin olduğunu ve uzun vadede bütün mezunların bir etkileşimde olmasını istediklerini bildirdi.

Mezunlar buluşmasına ev sahipliği yapan Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç da Türkiye'de öğrenim gören veya Türkiye'deki okullardan mezun olanlarla birlikte olmaya önem verdiklerine işaret etti.

Katılımcılara Türk yemekleri ikram edilen etkinliğin sonunda Türk bayrağı altında hatıra fotoğrafı da çektirildi.



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