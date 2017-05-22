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Trump, gittiği İsrail'den İran'a yüklendi!
Trump, gittiği İsrail'den İran'a yüklendi!

ABD Başkanı Trump, "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemelidir. İran, bölgedeki katil terör örgütlerine verdiği maddi desteği ve askeri eğitimi derhal durdurmalıdır" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.

Trump, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemelidir. İran, bölgedeki katil terör örgütlerine verdiği maddi desteği ve askeri eğitimi derhal durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in başta İran ve DEAŞ olmak üzere birçok tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyen Trump, "İsrail ve ABD, DEAŞ ve başka örgütler olmak üzere birçok tehditle karşı karşıya. Ayrıca sadece burada değil, dünyanın her tarafında terörü besleyen ve destekleyen İran gibi bir devletle de karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise konuşmasında Trump'a hitaben, "İsrail, Suriye'de yaptığınızdan dolayı sizi takdir ediyor. İnsanlığımızı sağlayan ilkelerimizi ihlal edenlerin Suriye'deki kırmızı çizgileri aşmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular İsrail iran trump ABD
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