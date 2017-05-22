Trump, gittiği İsrail'den İran'a yüklendi!

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.
Trump, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemelidir. İran, bölgedeki katil terör örgütlerine verdiği maddi desteği ve askeri eğitimi derhal durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail’in başta İran ve DEAŞ olmak üzere birçok tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyen Trump, "İsrail ve ABD, DEAŞ ve başka örgütler olmak üzere birçok tehditle karşı karşıya. Ayrıca sadece burada değil, dünyanın her tarafında terörü besleyen ve destekleyen İran gibi bir devletle de karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise konuşmasında Trump'a hitaben, "İsrail, Suriye'de yaptığınızdan dolayı sizi takdir ediyor. İnsanlığımızı sağlayan ilkelerimizi ihlal edenlerin Suriye'deki kırmızı çizgileri aşmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Türk, 8. Saraybosna İş Forumu kapsamında, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi
Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Beasley, Trump yönetiminin yardım kuruluşlarına yönelik bütçe kısıtlamaları nedeniyle 600 bin çocuğun ölüm riski altında olduğunu bildirdi
ABD Başkanı Trump, "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemelidir. İran, bölgedeki katil terör örgütlerine verdiği maddi desteği ve askeri eğitimi derhal durdurmalıdır" dedi
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