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Balkanlar
19:53, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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'Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli'
'Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli'

Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Türk, 8. Saraybosna İş Forumu kapsamında, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Farklı yaklaşımlara ihtiyaç var. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen, bölge ülkelerinin yanı sıra Körfez ülkeleri, Asya ve Avrupa'dan da yatırımcıların katıldığı 8. Saraybosna İş Forumu kapsamında "Tek Bölge, Tek Ekonomi: Bağlantı Kurabilme ve Potansiyeller" ve "Güneydoğu Avrupa: Batı ile Doğu Arasında Köprü Kurmak" başlıklı paneller düzenlendi.

"Tek Bölge, Tek Ekonomi: Bağlantı Kurabilme ve Potansiyeller" başlıklı panelde konuşan eski Slovenya Cumhurbaşkanı Türk, geleceğe yönelik atılımlar yapmanın bölge açısından stratejik değere sahip olduğunu ifade ederek, ülkeler arasındaki bağlılığın ve ilişki kurmanın önemli bir konsept olduğunu söyledi.

Türk, Batı Balkanlar'ın jeopolitik açıdan da birbirine bağlanması gerektiğini belirterek, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Farklı yaklaşımlara ihtiyaç var. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Bölge ülkelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak bölge dışındaki fırsatları da düşünmesi gerektiğini vurgulayan Türk, ekonomik iş birliği açısından Türkiye, Arap dünyası, ABD ve Avrupa'yı da düşünmenin önemine işaret etti.

"PLOCE LİMANI'NI BOSNA HERSEK İLE BAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise gönderdiği mesajda, Avrupa'da iş yapmanın "sınırları aşmak" anlamına geldiğini ifade ederek, geçmiş yıllarda Batı Balkanlar'daki yatırım çalışmaları kapsamında 139 projeye 1,3 milyar avro tahsis ettiklerini bildirdi.

Katainen, bölgenin ekonomik anlamda iyi bir yol izlediğini, Avrupa sınırları aşılarak başka kıtalarda iş birliği kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı İsmir Jusko, bölgedeki ulaşım ağının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Hırvatistan ile ülkemizdeki demir yollarını Zadar ve Split limanlarına bağlamak için protokol imzaladık. Ayrıca, Hırvatistan'daki Ploce Limanı'nı da Bosna Hersek ile bağlamak istiyoruz. Bu yollar ülkedeki ekonomik potansiyel için çok önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU ANLAMAK ZORUNDAYIZ"

Karadağ Eğitim Bakanı Damir Sehovic, "Güneydoğu Avrupa: Batı ile Doğu Arasında Köprü Kurmak" panelinde yaptığı konuşmada, Karadağ'ın ticari anlamda gelişen bir ülke olduğunu, şu anda 107 farklı ülkeden yatırımcının Karadağ'da iş yaptığını, bu yatırımcıların içinde başta Arap ülkeleri olmak üzere, Azerbaycan, Türkiye ve Çin'den yatırımcıların da bulunduğunu anlattı.

Uzun vadeli ekonomik kalkınma açısından bütün bölgenin istikrarına ihtiyaç olduğunu ifade eden Sehovic, "Ekonomik ve bölgesel iş birliği ortak sorumluluğumuzdur. Bütün farklarımıza rağmen birbirimize ihtiyacımız olduğunu anlamak zorundayız." dedi.



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Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli'
'Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli'

Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Türk, 8. Saraybosna İş Forumu kapsamında, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi
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