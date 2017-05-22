Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Farklı yaklaşımlara ihtiyaç var. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.
"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen, bölge ülkelerinin yanı sıra Körfez ülkeleri, Asya ve Avrupa'dan da yatırımcıların katıldığı 8. Saraybosna İş Forumu kapsamında "Tek Bölge, Tek Ekonomi: Bağlantı Kurabilme ve Potansiyeller" ve "Güneydoğu Avrupa: Batı ile Doğu Arasında Köprü Kurmak" başlıklı paneller düzenlendi.
"Tek Bölge, Tek Ekonomi: Bağlantı Kurabilme ve Potansiyeller" başlıklı panelde konuşan eski Slovenya Cumhurbaşkanı Türk, geleceğe yönelik atılımlar yapmanın bölge açısından stratejik değere sahip olduğunu ifade ederek, ülkeler arasındaki bağlılığın ve ilişki kurmanın önemli bir konsept olduğunu söyledi.
Türk, Batı Balkanlar'ın jeopolitik açıdan da birbirine bağlanması gerektiğini belirterek, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Farklı yaklaşımlara ihtiyaç var. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.
Bölge ülkelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak bölge dışındaki fırsatları da düşünmesi gerektiğini vurgulayan Türk, ekonomik iş birliği açısından Türkiye, Arap dünyası, ABD ve Avrupa'yı da düşünmenin önemine işaret etti.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise gönderdiği mesajda, Avrupa'da iş yapmanın "sınırları aşmak" anlamına geldiğini ifade ederek, geçmiş yıllarda Batı Balkanlar'daki yatırım çalışmaları kapsamında 139 projeye 1,3 milyar avro tahsis ettiklerini bildirdi.
Katainen, bölgenin ekonomik anlamda iyi bir yol izlediğini, Avrupa sınırları aşılarak başka kıtalarda iş birliği kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı İsmir Jusko, bölgedeki ulaşım ağının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Hırvatistan ile ülkemizdeki demir yollarını Zadar ve Split limanlarına bağlamak için protokol imzaladık. Ayrıca, Hırvatistan'daki Ploce Limanı'nı da Bosna Hersek ile bağlamak istiyoruz. Bu yollar ülkedeki ekonomik potansiyel için çok önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.
Karadağ Eğitim Bakanı Damir Sehovic, "Güneydoğu Avrupa: Batı ile Doğu Arasında Köprü Kurmak" panelinde yaptığı konuşmada, Karadağ'ın ticari anlamda gelişen bir ülke olduğunu, şu anda 107 farklı ülkeden yatırımcının Karadağ'da iş yaptığını, bu yatırımcıların içinde başta Arap ülkeleri olmak üzere, Azerbaycan, Türkiye ve Çin'den yatırımcıların da bulunduğunu anlattı.
Uzun vadeli ekonomik kalkınma açısından bütün bölgenin istikrarına ihtiyaç olduğunu ifade eden Sehovic, "Ekonomik ve bölgesel iş birliği ortak sorumluluğumuzdur. Bütün farklarımıza rağmen birbirimize ihtiyacımız olduğunu anlamak zorundayız." dedi.
Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Türk, 8. Saraybosna İş Forumu kapsamında, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi
Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Beasley, Trump yönetiminin yardım kuruluşlarına yönelik bütçe kısıtlamaları nedeniyle 600 bin çocuğun ölüm riski altında olduğunu bildirdi
ABD Başkanı Trump, "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemelidir. İran, bölgedeki katil terör örgütlerine verdiği maddi desteği ve askeri eğitimi derhal durdurmalıdır" dedi
İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanları gezdi
Güney Sudan'da, "Ulusal Diyalog Görüşmeleri" için ülkede istikrar hedefiyle bugün ateşkes başladı"
Putin'in 29 Mayıs'ta Paris'e gelerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği bildirildi
Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. ve Rusya'nın United Aircraft Corp. firması, China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. firmasını kurdu.
IKBY'de Goran Hareketi lideri Mustafa'nın geçen cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki siyasi güç dengelerinin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor
Kosova Başbakanı yaptığı açıklamada ülkede vizeler serbestisini ve ordunun kurulmasını PDK'nın engellediğini söyledi
"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı
Suriye'nin Humus ilinde muhaliflerin elindeki son semt Vaer'den tahliyeler tamamlandı
Türkiye, oyunların son gününde teniste ikişer altın ve gümüş madalya kazandı
Batı Şeria'da dükkanlar, resmi ve özel kurumlar bir gün için kapılarını kapattı, kentlerdeki trafik ve ulaşım da durdu
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim hayatı da normale dönüyor
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı
Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ebu Ayneyn, "Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terör ile vasıflandırılması, Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir" dedi