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İzetbegovic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İzetbegovic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesini tebrik etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesini tebrik etti.

İzetbegovic, tebrik mesajında, "Saygıdeğer Başkanım, sevgili dostum, Demokratik Eylem Partisi (SDA) ve kendi adıma, Genel Başkanlığa geri dönüşünüzü kutlar, başarılı bir şekilde sonlanan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden dolayı tebrik ederim. AK Partideki kardeşlerimize, gelecekte, daha güçlü, daha adil, daha gelişmiş bir Türkiye'nin inşası adına yapacakları çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"ÖZVERİNİZ, TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRİYOR"

"Millete ve halka hizmet edecek demokratik kurumlar inşa edeceğinizden, bugüne kadar olduğu gibi, milletin çıkarlarını aklınızda, vatan sevgisini ise kalbinizde taşıyarak Türkiye’de nizam ve barışı korumak adına verdiğiniz cesur ve yılmaz mücadelenize devam edeceğinizden eminim." ifadesini kullanan İzetbegovic, şöyle devam etti:

"Reformlar adına, ekonominin güçlenmesi ve gelişmesi adına, hukuk devleti inşa etmek adına AK Parti'nin verdiği mücadele ve sizin özveriniz, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getiriyor. Sizleri bu yolda düşüncelerimiz ve dualarımızla destekliyoruz, zira bizler kopmayan bağların temel unsuru olan ortak tarih, ortak kültür ve ortak dine sahibiz."



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İzetbegovic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İzetbegovic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

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