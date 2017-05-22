20:46, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Kandil'deki PKK hedeflerine hava harekatı





Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk tespitlere göre, 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, iki silah mevzisi imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk tespitlere göre, 4 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, iki silah mevzisi imha edildi. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine bugün 14.50-15.15 saatleri arasında hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaranın ateş altına alındığı harekatta, ilk tespitlere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildi, bir mağaranın yanındaki iki silah mevzisi imha edildi.

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