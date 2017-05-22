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Ford'un CEO'su değişti
Ford'un CEO'su değişti

ABD'li otomotiv şirketi Ford, başkan ve üst yöneticisinin değiştirildiğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'li otomotiv şirketi Ford'dan yapılan açıklamada, 28 yıldır şirkette çalışan ve son 3 yıldır firmanın başkanlık ve üst yöneticilik (CEO) görevlerini sürdüren Mark Fields'in emekliliğe ayrılmayı seçtiği belirtildi. 

Açıklamada, Fields'in yerine, Ford'un yeni başkanı ve CEO'su olarak Jim Hackett'ın görev almaya başladığı bildirildi.

Hackett, ABD'de ofis mobilyaları şirketi Steelcase'de 20 yıl görev aldıktan sonra bu firmanın CEO'luk görevinden 2014'te emekli olmuş ve geçen yıl Ford'un sürücüsüz araç teknolojisi bölümünün başına getirilmişti.

Uzmanlar, Ford'un sürücüsüz araç teknolojisi alanında diğer otomotiv ve teknoloji şirketlerine göre geri kaldığını belirterek, Fields'in 3 yıllık CEO'luk döneminde Ford'un hisselerinin yüzde 40'a yakın değer kaybettiğini ifade ediyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde Ford'un net karı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 33 azalarak 1,6 milyar dolara gerilemişti. Firma, geçen yılın ilk üç ayında 2,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Söz konusu yönetici değişikliğinin ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisse başına değeri bugün yüzde 2,4 prim yaptı.



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