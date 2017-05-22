21:22, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Türkmenler, Kerkük yerel yönetiminin değiştirilmesini istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Rıyaz Sarıkahya, Kerkük yerel yönetiminin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Sarıkahaya yaptığı açıklamada, "İnatçı, diktatör ve tekel bir yönetim olan Kerkük yerel hükümetin bir an önce değiştirilerek kentin rahatlaması gerekiyor. Kentteki Türkmen, Kürt ve Arap etnik gruplar arasında bölüştürülmüş bir yönetimin başa gelmesi Kerkük'e yeniden barışın gelmesine yol açacağına inanıyorum." dedi.

"KÜRT SİYASİ HAREKETİ BAYRAK YANLIŞINDAN DÖNMELİ"

Kentte Kürt siyasi hareketinin bayrak krizini ortaya çıkarmasına izin veren yerel hükümet olduğunu savunan Sarıkahya, "Hem başarısız hem kentin başına büyük problemler açan yerel yönetim etnik gruplar arasında da sorunlar yaratmıştır. Kürt siyasi partileri bayrak yanlışından en kısa zamanda dönmeli ve kentin etnik yapı ve birlikte yaşama kültürüne zarar verecek her türlü eylemlerden geri adım atmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Yerel hükümetin de etkisi olduğu bayrak krizinin çözümü için Kerkük'e özel bir bayrağın çizilmesi gerektiğinin altını çizen Sarıkahya, şunları kaydetti:

"Kerkük'teki bayrak krizinin çözümü için tüm etnik grupları temsil eden yeni bir bayrak çizelim. Aksi takdirde tek bir tarafın bayrağının kentte asılmasına kesinlikle karşıyız. Bu duruma bir tek Türkmenler değil, Araplar, Irak merkezi hükümeti ve Birleşmiş Milletler de karşı çıkmıştır."