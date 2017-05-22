Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:45, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Irak
21:22, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Türkmenler, Kerkük yerel yönetiminin değiştirilmesini istiyor
Türkmenler, Kerkük yerel yönetiminin değiştirilmesini istiyor

Türkmeneli Partisi Başkanı Sarıkahya, "İnatçı, diktatör ve tekel bir yönetim olan Kerkük yerel hükümetin bir an önce değiştirilerek kentin rahatlaması gerekiyor." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Rıyaz Sarıkahya, Kerkük yerel yönetiminin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Sarıkahaya yaptığı açıklamada, "İnatçı, diktatör ve tekel bir yönetim olan Kerkük yerel hükümetin bir an önce değiştirilerek kentin rahatlaması gerekiyor. Kentteki Türkmen, Kürt ve Arap etnik gruplar arasında bölüştürülmüş bir yönetimin başa gelmesi Kerkük'e yeniden barışın gelmesine yol açacağına inanıyorum." dedi.

"KÜRT SİYASİ HAREKETİ BAYRAK YANLIŞINDAN DÖNMELİ"

Kentte Kürt siyasi hareketinin bayrak krizini ortaya çıkarmasına izin veren yerel hükümet olduğunu savunan Sarıkahya, "Hem başarısız hem kentin başına büyük problemler açan yerel yönetim etnik gruplar arasında da sorunlar yaratmıştır. Kürt siyasi partileri bayrak yanlışından en kısa zamanda dönmeli ve kentin etnik yapı ve birlikte yaşama kültürüne zarar verecek her türlü eylemlerden geri adım atmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Yerel hükümetin de etkisi olduğu bayrak krizinin çözümü için Kerkük'e özel bir bayrağın çizilmesi gerektiğinin altını çizen Sarıkahya, şunları kaydetti:

"Kerkük'teki bayrak krizinin çözümü için tüm etnik grupları temsil eden yeni bir bayrak çizelim. Aksi takdirde tek bir tarafın bayrağının kentte asılmasına kesinlikle karşıyız. Bu duruma bir tek Türkmenler değil, Araplar, Irak merkezi hükümeti ve Birleşmiş Milletler de karşı çıkmıştır."



İlgili Konular Türkmen ırak Kerkük Türkmeneli Partisi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7 turu haziranda
Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7. turu haziranda

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7. turunun haziran ayında yapılmasının planlandığını söyledi
Türkmenler Kerkük yerel yönetiminin değiştirilmesini istiyor
Türkmenler, Kerkük yerel yönetiminin değiştirilmesini istiyor

Türkmeneli Partisi Başkanı Sarıkahya, "İnatçı, diktatör ve tekel bir yönetim olan Kerkük yerel hükümetin bir an önce değiştirilerek kentin rahatlaması gerekiyor." dedi.
Ford'un CEO'su değişti
Ford'un CEO'su değişti

ABD'li otomotiv şirketi Ford, başkan ve üst yöneticisinin değiştirildiğini duyurdu
Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli'
'Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli'

Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Türk, 8. Saraybosna İş Forumu kapsamında, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi
Trump'ın bütçe kesintisiyle 600 bin çocuk ölüm riski altında
Trump'ın bütçe kesintisiyle 600 bin çocuk ölüm riski altında

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Beasley, Trump yönetiminin yardım kuruluşlarına yönelik bütçe kısıtlamaları nedeniyle 600 bin çocuğun ölüm riski altında olduğunu bildirdi
Trump gittiği İsrail'den İran'a yüklendi
Trump, gittiği İsrail'den İran'a yüklendi!

ABD Başkanı Trump, "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemelidir. İran, bölgedeki katil terör örgütlerine verdiği maddi desteği ve askeri eğitimi derhal durdurmalıdır" dedi
Trump Kudüs'teki kutsal mekanları gezdi
Trump Kudüs'teki kutsal mekanları gezdi

İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanları gezdi
Güney Sudan Cumhurbaşkanı'ndan tek taraflı ateşkes ilanı
Güney Sudan Cumhurbaşkanı'ndan tek taraflı ateşkes ilanı

Güney Sudan'da, "Ulusal Diyalog Görüşmeleri" için ülkede istikrar hedefiyle bugün ateşkes başladı"
Putin Fransa'yı ziyaret edecek
Putin, Fransa'yı ziyaret edecek

Putin'in 29 Mayıs'ta Paris'e gelerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği bildirildi
Çin ve Rusya ortaklaşa yolcu uçağı üretecek
Çin ve Rusya ortaklaşa yolcu uçağı üretecek

Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. ve Rusya'nın United Aircraft Corp. firması, China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. firmasını kurdu.
IKBYde 'Mustafa sonrası' siyasi güç dengelerin değişmesi bekleniyor
IKBYde 'Mustafa sonrası' siyasi güç dengelerin değişmesi bekleniyor

IKBY'de Goran Hareketi lideri Mustafa'nın geçen cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki siyasi güç dengelerinin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor
quot PDK vize serbestisi ve ordunun kurulmasını engelledi quot
"PDK, vize serbestisi ve ordunun kurulmasını engelledi"

Kosova Başbakanı yaptığı açıklamada ülkede vizeler serbestisini ve ordunun kurulmasını PDK'nın engellediğini söyledi
quot Balkanlar'ın Davos'u quot Saraybosna'da başladı
"Balkanlar'ın Davos'u" Saraybosna'da başladı

"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı
Suriye'nin Humus ilinin merkezi rejimin kontrolüne girdi
Suriye'nin Humus ilinin merkezi rejimin kontrolüne girdi

Suriye'nin Humus ilinde muhaliflerin elindeki son semt Vaer'den tahliyeler tamamlandı
4 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye 4 madalya daha
4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye 4 madalya daha

Türkiye, oyunların son gününde teniste ikişer altın ve gümüş madalya kazandı
Açlık grevindeki Filistinliler için Batı Şeria'da quot genel grev quot
Açlık grevindeki Filistinliler için Batı Şeria'da "genel grev"

Batı Şeria'da dükkanlar, resmi ve özel kurumlar bir gün için kapılarını kapattı, kentlerdeki trafik ve ulaşım da durdu

Haberler

Türkmenlerden Kerkük için uzlaşı çağrısı
Türkmenlerden Kerkük için uzlaşı çağrısı

Tarihte bugün: Ebu Eyyub El Ensari Vefat Etti
Tarihte bugün Ebu Eyyub El Ensari Vefat Etti

Salihi'den Türkiye'ye tebrik
Salihi'den Türkiye'ye tebrik

Irak Başkonsolosluğu önünde protesto
Irak Başkonsolosluğu önünde protesto

Kerkük'teki bayrak krizinde son durum
Kerkük'teki bayrak krizinde son durum

Irak'ta Türkmen öğrencilerden IKBY bayrağına tepki
Irak'ta Türkmen öğrencilerden IKBY bayrağına tepki

Kerkük'te 'bayrak' tartışması büyüyor
Kerkük'te 'bayrak' tartışması büyüyor

Türkmenlerden IKBY'ye 'bayrak' tepkisi
Türkmenlerden IKBY'ye 'bayrak' tepkisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 