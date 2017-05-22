Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7. turu haziranda

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye konulu toplantıya video-konferans yoluyla katılarak, konsey üyelerine Cenevre'deki barış görüşmelerinin son turu hakkında bilgi verdi.
Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya rağmen, Hama, Humus ve Şam'dan rejim güçleri ve silahlı muhalif gruplar arasında çatışma yaşandığı haberleri geldiğine dikkati çeken de Mistura, rejim güçlerinin Humus ve Süveyda'da DAEŞ ile savaşan muhalif gruplara yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetti.
Taraflar arasındaki "büyük görüş ayrılıklarının devam ettiğini ancak tüm tarafların görüşmelerin yeni turu için masaya dönmeye hazır olduğunu ifade eden de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7. turunun haziran ayında yapılmasının planlandığını söyledi.
Son turda yeni bir anayasanın temelini atmak için uzmanlardan oluşan toplantı sürecininin de başlatıldığını belirten de Mistura, BM'nin yeni bir anayasa hazırlığı içinde olmadığını, Suriyelilerin kendi anayasasını yapmasına zemin hazırladığını ifade etti.
BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7. turunun haziran ayında yapılmasının planlandığını söyledi
Türkmeneli Partisi Başkanı Sarıkahya, "İnatçı, diktatör ve tekel bir yönetim olan Kerkük yerel hükümetin bir an önce değiştirilerek kentin rahatlaması gerekiyor." dedi.
ABD'li otomotiv şirketi Ford, başkan ve üst yöneticisinin değiştirildiğini duyurdu
Eski Slovenya Cumhurbaşkanı Türk, 8. Saraybosna İş Forumu kapsamında, "Bugüne kadar siyasi tartışmaların mağduru olduk. Ekonominin daha fazla ön planda olması önemli. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız." dedi
Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Beasley, Trump yönetiminin yardım kuruluşlarına yönelik bütçe kısıtlamaları nedeniyle 600 bin çocuğun ölüm riski altında olduğunu bildirdi
ABD Başkanı Trump, "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemelidir. İran, bölgedeki katil terör örgütlerine verdiği maddi desteği ve askeri eğitimi derhal durdurmalıdır" dedi
İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanları gezdi
Güney Sudan'da, "Ulusal Diyalog Görüşmeleri" için ülkede istikrar hedefiyle bugün ateşkes başladı"
Putin'in 29 Mayıs'ta Paris'e gelerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği bildirildi
Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. ve Rusya'nın United Aircraft Corp. firması, China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. firmasını kurdu.
IKBY'de Goran Hareketi lideri Mustafa'nın geçen cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki siyasi güç dengelerinin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor
Kosova Başbakanı yaptığı açıklamada ülkede vizeler serbestisini ve ordunun kurulmasını PDK'nın engellediğini söyledi
"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı
Suriye'nin Humus ilinde muhaliflerin elindeki son semt Vaer'den tahliyeler tamamlandı
Türkiye, oyunların son gününde teniste ikişer altın ve gümüş madalya kazandı
Batı Şeria'da dükkanlar, resmi ve özel kurumlar bir gün için kapılarını kapattı, kentlerdeki trafik ve ulaşım da durdu