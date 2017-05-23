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Güncelleme: 01:21, 23 Mayıs 2017 Salı

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İsveç'te havalimanında bomba alarmı
İsveç'te havalimanında bomba alarmı

İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı, şüpheli bir çanta nedeniyle kısmen boşaltıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı, şüpheli bir çanta nedeniyle kısmen boşaltıldı.

İsveç Ulaşım Güvenlik Dairesi (Swedavia) Landvetter Havalimanı'nın çıkışında bir kişinin bulduğu şüpheli çanta nedeniyle bomba alarmı verildiğini açıkladı.

İsveç Ulaşım Güvenlik Dairesi Sözcüsü Anders Porelius, Göteborg Posten gazetesine yaptığı açıklamada, bir çanta ve bir pasaport bulunduğunu söyledi.

Porelius, çantanın içinde patlayıcı yapımında kullanılan bazı şüpheli maddeler bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, polis havalimanı çevresini 200 metreye kadar güvenlik şeridiyle kapattı ve havalimanı kısmen boşaltıldı. Bomba imha ekipleri de çalışmalarına başladı.



İlgili Konular isveç Göteborg
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