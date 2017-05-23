09:25, 23 Mayıs 2017 Salı

İngiltere'de Manchester Arena'daki konser alanında patlama: 22 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiliz polisi, Manchester kentinde bir konser salonunda yaşanan olayda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin yaralandığını bildirerek, olayın terör saldırısı çerçevesinde ele alındığını duyurdu.

Manchester polisinden bölgedeki gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde dün yerel saatle 22.35'te (TSİ 00.35) patlama yaşandığı iddiaları üzerine polisin olay yerine çağrıldığı belirtildi.

Polisin açıklamasında olayın nedenine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi. Buna karşın açıklamada, "Şimdiye kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Yaklaşık 50 kişi de yaralı. Polis, aksi bilinene dek bu durumu terörist olayı olarak ele alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, Manchester Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada olayla ilgili bilgi verdi.

Konserin sona erdiği dakikalarda yaşanan patlamadan kaynaklandığı öne sürülen olayda 22 kişinin hayatını kaybettiğini teyit eden Hopkins, yaklaşık 50 yaralının kentteki 6 hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Olayın eldeki bilgilere göre şu an için terör saldırısı olarak soruşturulduğuna dikkati çeken Hopkins, ulusal terörle mücadele polisi ve ilgili istihbarat servislerinin iş birliğiyle soruşturmanın sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Ayrıca polis, kent merkezindeki katedralin bahçesinde bulunan şüpheli bir paketin de kontrollü şekilde patlatılacağını kaydetti.

Yetkililer, halkın kontrollü patlamayı duymaları halinde paniklememelerini ve Manchester Arena'dan da uzak durması istedi.

KABİNE ACİL OLARAK TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

İngiltere Başbakanı Theresa May, Manchester Arena konser salonunda patlama yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Düşüncelerinin olayın kurbanları ve bundan etkilenenlerin aileleriyle olduğunu vurgulayan May, "Polisin korkunç bir terör saldırısı olarak gördüğü olayın tüm ayrıntılarının saptanması için çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Başbakanlık kaynakları, May'in gelecek ay ülkede yapılacak erken genel seçim için yürüttüğü seçim kampanyasını askıya aldığını ve son gelişmelerle ilgili bugün gerçekleştirilecek acil kabine toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayla ilgili "korkunç" nitelemesinde bulunarak, "Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle birlikte." ifadesini aktardı.

"BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUK"

Görgü tanıkları ise konser salonunda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktardı.

Bu arada, 21 bin kişi kapasiteli konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda da seferler askıya alındı.