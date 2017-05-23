Meteoroloji'den 5 il için sağanak ve dolu uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 2-3 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın güneden orta kuvvette, yağış öncesinde ve yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bölgede yer yer dolunun da etkili olması bekleniyor.
Kuvvetli sağanak ve dolunun oluşturabileceği muhtemel risklere karşı vatandaşlar ve yetkililerin önlem alması istendi.
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Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak ve dolu bekleniyor
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