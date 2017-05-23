09:40, 23 Mayıs 2017 Salı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 144 gözaltı kararı



Foto: Arşiv

İstanbul'daki FETÖ soruşturması kapsamında 144 asker için gözaltı kararı çıkarıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli birçok ilde, 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.