Güncelleme: 09:24, 23 Mayıs 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'na katılacak, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Carl Bildt'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.



(İstanbul/11.00/Ankara/16.00/18.00)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisine başkanlık edecek.



- Yıldırım, Tiflis'te temaslarını tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katılacak.



(Tiflis/Ankara/18.00)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18. Dönem Mersin Milletvekili Ekin Dikmen için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde bulunacak.



(Ankara/11.30/13.30/18.00)



4- HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.



(TBMM/12.30/10.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı" ile "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" temalı resepsiyona katılacak.



(Ankara/10.30/17.00)



2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İlk Okuma Yazma Öğretimi Bilgilendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde bulunacak.



(Ankara/10.00/Üsküp)



3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan hükümetleri arasında gerçekleştirilecek savunma iş birliği imza töreninde yer alacak.



(Batum)



4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İsviçre'de yapılacak "70. Dünya Sağlık Asamblesi"ne katılacak, asamblenin genel kurulunda üye ülke temsilcilerine hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



(Cenevre)



5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, referandumdaki desteklerinden dolayı vatandaşlara yönelik teşekkür ziyaretleri kapsamında Sultangazi ilçesini ziyaret edecek.



(İstanbul/13.00)



6- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarıları ele alınacak.



(TBMM/15.00)





EKONOMİ



1- TÜİK, mayıs ayı sektörel güven endeksleri ile ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



2- Hazine, 7 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.



(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretinden sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.



(Kudüs)



2- İngiltere'de bir konser salonunda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Manchester)



3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam)







KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Morris Associates Sanat Oluşumu tarafından düzenlenen Türkiye'ye Giriş Tanıtımı Resepsiyonu'na katılacak.



(İstanbul/19.00)



2- "Bodrum Müzik Festivali"nin basın toplantısı Bomontiada'da yapılacak.



(İstanbul/10.30)







GÜNCEL



1- Denizkurdu 2017 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katımıyla Doğu Akdeniz'de Türk karasuları ile uluslararası sularda gerçekleştirilecek.



2- YÖK Başkanı Yekta Saraç, ilk kez düzenlenecek "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı"na katılacak.



(Ankara/10.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bakanlık merkez binada düzenlenecek Herkes İçin Spor "HISAPP" mobil uygulamasının tanıtım programına katılacak.



(Ankara/13.00)



2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol ve Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.



(İstanbul/18.30/20.30)



3- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında Kardemir Karabükspor-Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar ve Galatasaray-Beşiktaş RMK Marine, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(Kocaeli/14.00/16.00)



ÖZEL HABER



1- Üçüncü havalimanı THY'yi daha yükseğe uçuracak

- THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı:

- "Üçüncü havalimanı aynı zamanda THY'nin büyüme hızıyla birleştiğinde İstanbul bölgesinde çok değerli bir transfer merkezi haline dönüşecek. Yeni havalimanı tamamlandığında THY'i bir kaç seviye daha yukarıya taşıyacak"





2- Silikon Vadisi'ne de Türk Ticaret Merkezi talebi



- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:



- "Yazılımcılar, Silikon Vadisi'nde de bir Türk ticaret merkezi açılmasını istiyor"



- "Şu anda 3 ülkede 4 merkez açıldı. Bu yıl açılan Türk Ticaret Merkezi sayısını 10 ülkeye tamamlamak istiyoruz. Bundan sonra hedefimizde önce İngiltere Londra var. Ardından Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Çin ve Hindistan ilk etapta hedeflediğimiz ülkeler"



- "Şimdiye kadar açılan 3 ülkedeki 4 Türk Ticaret Merkezi'nde 200'ün üzerinde firma yer aldı. Bu yıl içinde açmayı beklediğimiz diğer ülkelerdeki merkezlerin de devreye girmesiyle buralarda yer alacak şirket sayısının 500'e çıkmasını hedefliyoruz"

3- "Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle" sağlığına kavuştu

- Sağ ve sol akciğerleriyle, karaciğerinde yaklaşık 10 santimetre çapında 3 köpek kisti bulunan hasta, tüm kistlerin çıkarıldığı ardışık kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Yiyit:

- "Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle, ameliyat deliğinden herhangi bir ilave alet sokmaya gerek kalınmadığı için çok daha küçük kesilerle operasyon olanaklı hale gelmektedir"

- "Bu yeni teknik sayesinde kapalı yöntemle dev ve ulaşılması zor yerleşimli kistleri çok küçük kesilerden ameliyat etmek artık mümkün. Böylelikle hastalar vücudunun her iki tarafına yapılacak büyük ameliyat kesileri ve bu nedenle oluşacak ameliyat sonrası ağrılardan kurtulmuş oldu. Uyguladığımız yöntemle hastamız ameliyatın ardından hemen taburcu olmuş ve sağlığına kavuşmuştur"





