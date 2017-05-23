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09:44, 23 Mayıs 2017 Salı

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Cakarta'nın Hristiyan valisi Ahok temyizden vazgeçti
Cakarta'nın Hristiyan valisi Ahok temyizden vazgeçti

İslam'a hakaretten iki yıl hapis cezasına çarptırılan Ahok, temyize gitmekten vazgeçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Hristiyan valisi, "Ahok" lakabıyla da tanınan Basuki Tjahaja Purnama, İslam'a hakaret suçlamasıyla mahkemenin verdiği kararı temyize götürmekten vazgeçti.

İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemenin iki yıl hapis cezası verdiği Purnama'nın eşi Veronica Tan, avukat ekibiyle yapılan görüşmeler sonrası mahkemenin kararına karşı itirazdan vazgeçtiklerini açıkladı. Veronica Tan, bu kararı neden aldıklarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yargılama sürecinde Purnama'yı savunan avukatlar arasında yer alan Josefina Syukur da Veronica Tan'ın açıklamalarını teyit ederek temyize gidilmeyeceğini bildirdi.

Endonezya'da yaklaşık 5 ay süren davanın 9 Mayıs'taki karar duruşmasında, Purnama'ya İslam'a hakaretten iki yıl hapis cezası verildiğinin açıklamasının ardından valinin avukatları, mahkeme kararının temyize götürüleceği ifade etmişti.

Bu arada, Purnama'nın yerine yardımcısı Djarot Saiful Hidayet, ekim ayına kadar başkent valiliği görevini yürütecek.

Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, geçen yıl eylül ayında yaptığı bir konuşmada Maide Suresi'nin 51. ayetine ilişkin yorumunda İslam'a hakaret etmekle suçlanmıştı. Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." demişti.

Ayetler üzerinden yaptığı yorum Müslümanlardan büyük tepki gören Ahok'un görevden alınması için çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirilmişti.

Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yürüten ve bu sene yapılan yerel seçimlerde yeniden Cakarta Valiliği görevine aday olduğunu açıklayan Ahok, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.

Valilik seçiminin 19 Nisan'daki ikinci turunda Ahok oyların yüzde 42,04'ünü, Müslüman aday Anis Raşid Basvedan ise yüzde 57,96'sını almıştı. Basvedan, yeni görevine ekim ayında başlayacak.



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