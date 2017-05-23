Yunanistan kreditörlerle anlaşamadı

Yunanistan, kreditörleriyle kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşma sağlayamadı.
Avro para birimini kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programını görüşmek üzere "Avro Grubu Toplantısı" için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem yaklaşık 8 saat süren görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.
Dijsselbloem, bakanların borç sürdürülebilirliği konusunu derinlemesine tartıştıklarına dikkati çekerek, bir anlaşmaya varılmasına yakın olduklarını söyledi.
Yunan hükümetinin çok ciddi çalışmalar yaptığını ve anlaşma sağlanması için ilerleme kaydettiğini belirten Dijsselbloem, "Bir sonraki kredi diliminin yaz öncesi serbest bırakılabilmesi için çalışmalar devam edecek. İkinci değerlendirme sürecini resmen tamamlamaya yakınız." değerlendirmesinde bulundu.
Dijsselbloem, bu konuları gelecek haftalarda çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, bu noktada Yunanistan'la bir anlaşma sağlayamadıklarını aktardı.
Yunanistan kurtarma programının ikinci değerlendirme süreci tamamlanamadığı için yeni kredi dilimleri serbest bırakılamıyor. Yunanistan'ın temmuz ayında kreditörlere 7 milyar avro geri ödemesi gerekiyor.
Kreditörler, Yunanistan'dan toplam 86 milyar avroluk kurtarma programı çerçevesinde gerekli reformları yapmasını istiyor.
Yunanistan'ın toplam borç yükünün bu yıl 300 milyar avroyu aşması ve borçların milli gelirinin yüzde 180'ini ulaşması öngörülüyor. 2010 yılından bu yana üç kurtarma programı uygulanan Yunanistan, avro bölgesinde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumda bulunuyor.
Yunanistan kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için kreditörlerle anlaşamadı
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