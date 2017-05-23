ABD halkı Trump'ın azledileceğini düşünmüyor

ABD'de bir ankete katılanların yaklaşık yüzde 60'ı, ABD Başkanı Donald Trump ile (seçimlere müdahale ettiği iddia edilen) Rusya arasında bir ilişki olduğunu ve Trump'ın bu nedenle azledileceğini düşünmüyor.
Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Araştırmalar Merkezi ile Harris Insights and Analytics adlı araştırma şirketinin ortak anketine göre, Amerikan halkının büyük bölümü Trump'ın azledileceğine inanmıyor.
ABD'de son dönemin en çarpıcı tartışma başlıklarından biri olan "Trump'ın görevini kötüye kullanması nedeniyle görevinden azledilmesi" meselesi, kamuoyunun da yakından takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.
Ülkenin prestijli üniversitelerinden Harvard ile Harris araştırma şirketinin bulgularına göre, halkın yaklaşık yüzde 60'ının "Trump'ın azledileceğini düşünmediği" ortaya çıktı. Ankete katılanlar içinde kendini Demokrat olarak tanımlayanlar arasında "Trump azledilebilir." diyenlerin oranı yüzde 66 oldu. Bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 20 ve bağımsızlarda ise yüzde 36 olarak tespit edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Harvard-Harris Anket'in direktörü Mark Penn, "Şu anda insanların yaklaşık yüzde 60'ı, görevden azlin bir yere gideceğine inanmıyor." değerlendirmesini yaptı.
8 Kasım 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları sebebiyle Moskova üzerinde soru işaretleri dolaşırken, ankete katılanların yüzde 54'ünün Trump ve ekibi ile Rusya arasında seçim kampanyası döneminde herhangi bir ilişki olmadığını düşündüğü belirtildi.
Bununla birlikte ankete göre, kamuoyunun yüzde 75'i Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması için özel savcı tayin etmesi ise doğru bir karar olarak değerlendirdi.
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ABD'de bir ankete katılanların yaklaşık yüzde 60'ı, ABD Başkanı Trump ile Rusya arasında bir ilişki olduğunu ve Trump'ın bu nedenle azledileceğini düşünmüyor
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