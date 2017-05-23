10:00, 23 Mayıs 2017 Salı

Londra'daki otobüs garında şüpheli paket temiz çıktı





Manchester'da gerçekleşen terör saldırısının ardından başkent Londra'da da şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. İngiliz polisinin araştırması sonucunda paketin temiz olduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere, Manchester kentinde, konser sırasındaki terör saldırısı sonucu çok sayıda ölü ve yaralının şokunu yaşarken, bu kez de Londra’daki Victoria Otobüs Garı’ndaki şüpheli bir paket nedeniyle alarma geçti. İngiliz polisi araştırma sonrası sözkonusu paketin temiz olduğu ve bölgenin yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

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