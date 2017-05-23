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Afrika
10:01, 23 Mayıs 2017 Salı

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Sudan'da Kur'an kursu mezunu 40 öğrenciye icazet töreni
Sudan'da Kur'an kursu mezunu 40 öğrenciye icazet töreni

Hartum'da Kur'an kursundan mezun olan 40 öğrenci, icazet belgelerini aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan'ın başkenti Hartum'da Zeyd bin Sabit Kur'an Kursu'ndan mezun olan 40 öğrenciye icazet belgeleri törenle verildi.

Hükümete bağlı Kur'an kursundan mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, icazet belgelerini düzenlenen törenle Türk din görevlilerinin elinden aldı.

Şehid İbrahim Şemseddin Vakfı Müdürü Ilmuddin Muhammed Abdullatif, öğrencilerin tecvit ve ezber sınavlarının iki gün boyunca Türk din görevlileri tarafından yapıldığını belirterek, söz konusu organizasyonun, Türk ve Sudan Kur'an-ı Kerim kursları arasındaki iş birliği kapsamında gerçekleştiğini kaydetti.

Bu sahada yapılan ilmi alışverişin geçen yıl başladığına işaret eden Abdullatif, "Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının daveti üzerine Sudan'dan 4 öğrenciyi Kur'an-ı Kerim hafızlığı için 4 aylığına Türkiye'ye gönderdik." dedi.

Şehid İbrahim Şemseddin Vakfı Öğrenci Sorumlusu Osman Muhammed el-Hac ise iki ülke arasındaki ilmi alışverişle, bağları güçlendirme ve Türkiye'deki ilim ehlinden istifade edebilmenin hedeflendiğini söyledi.

İCAZETLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN 22'Sİ KIZ, 18'İ ERKEK

Hac, icazetlerini alan öğrencilerin 22'sinin kız, 18'inin erkek olduğunu belirterek, hepsinin de alanlarında başarılı olduğunu vurguladı.

İstanbul Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel liderliğinde Hartum'a geçen pazar günü gelen Türk din görevlilerinin ziyaretlerinin 3 gün sürmesi bekleniyor.



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