10:10, 23 Mayıs 2017 Salı

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim tutuklandı





Adil Öksüz’ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hâkim Çetin Sönmez tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz darbe kalkışmasının kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz’ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hâkim Çetin Sönmez tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde Muğla’da yakalandıktan sonra Ankara’da mahkemeyi çıkarılan Sönmez ‘itirafçı’ olmuş, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti. Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz’ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hâkimlik, Sönmez’in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

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