10:38, 23 Mayıs 2017 Salı

Başbakan Yıldırım'a Gürcistan'da resmi törenle karşılama





Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili tarafından törenle karşılandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili tarafından törenle karşılandı. Resmi tören, Yıldırım ve Kvirikaşhvili'nin tören alanında yerlerini almasının ardından iki ülke marşlarının çalınmasıyla başladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Kvirikaşhvili tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Yıldırım ve Kvirikaşhvili daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Törende, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya yer aldı.

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