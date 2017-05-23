11:01, 23 Mayıs 2017 Salı

Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı





Çavuşoğlu, konser salonunda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İngiltere'ye başsağlığı diledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İngiltere'ye başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, taziye mesajını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, "Manchester'daki terör saldırısını kınıyor, İngiliz hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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