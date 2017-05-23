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Gazze'de Trump'a 'Hamas' protestosu
Gazze'de Trump'a 'Hamas' protestosu

Trump'ın, Suudi Arabistan'daki "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada Hamas'ı terörle ilişkilendirmesi Gazze'de protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'ı terörle ilişkilendirmesi, Gazze'de protesto edildi.

Trump'ın söz konusu tutumunu protesto amacıyla Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan başlayan yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe katılan Filistinliler, Trump karşıtı slogan atarak, üzerinde "Terörist, toprağı işgal eden ve insan öldürendir", "İsrail cinayet devletidir" yazan dövizler taşıdı.

Hamas yöneticilerinden Muhammed Ebu Asker de burada yaptığı açıklamada, "Trump'ın barbarca Hamas'ı terörist olarak vasıflandırmasını kınıyoruz. Bu apaçık düşman İsrail'in tarafında olmak ve Filistinlilere yönelik ihlallere meşruiyet kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Ebu Asker, İslam'ı bir terör dini olarak göstermeye çalışan bu tür karalama kampanyalarının bir plan olduğunu dile getirerek, bütün Müslümanları bu tutuma karşı çıkmaya çağırdı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada "El-Kaide, DEAŞ, Hizbullah ve Hamas bölge için terör tehdidi oluşturuyor." ifadesini kullanmıştı.



İlgili Konular trump Hamas ABD Gazze
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