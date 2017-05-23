12:00, 23 Mayıs 2017 Salı

Erdoğan'dan İngiltere'ye başsağlığı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin Manchester'da meydana gelen saldırıyla ilgili "İngiliz halkının acısını paylaşıyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin Manchester'da meydana gelen saldırıyla ilgili "İngiliz halkının acısını paylaşıyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular cumhurbaşkanı erdoğan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.