12:03, 23 Mayıs 2017 Salı

Bahçeli'den Tillerson'a 'vahşi batı' göndermesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Kripto damarının kesilip atılması, kılık değiştirmiş, usul ve üslup açısından kendisini emniyete almış FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artık milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ABD'YE VERDİĞİ NOTA HAKLIDIR"

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşananları değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını, şiddetli tahriklerini sümen altı edip Türkiye'yi suçlamak, bunu da son derece seviyesiz bir şekilde yapmak utanç duyulacak bir savrulma halidir. Bu kapsamda Türkiye'nin dün ABD'ye vermiş olduğu sözlü ve yazılı nota haklıdır, hukukidir, doğrudur, azı vardır ama çoğu asla yoktur."

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN 'TÜRK ŞİDDETİ' AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

"Terör örgütü yandaşları ile Türk koruma heyeti arasında çıkan kavga titizlikle incelenmelidir. ABD Dışişleri Bakanı'nın 'Türk şiddeti'nden bahsetmesi nezaket içermeyen çürük bir iddiadır. Türkiye ile şiddeti birlikte kullanmak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın ne haddi ne harcıdır. Kafasını çevirip Irak'a bakarsa oluk oluk akan masum kanları net olarak görecektir. Gerçekten merak ediyorsa Afganistan'dan Suriye'ye, Bosna'ya bakması tavsiyemizdir. Dehşete düşmesi gereken ABD Dışişleri Bakanı değil, zincire vurulan koskoca İslam alemidir. Dehşete düşmesi gereken kiralık katil olarak kullanılan, El Kaide, Boko Haram, PKK, YPG şiddet kümesidir."

"BİZİM GEÇMİŞİMİZDE VAHŞİ BATI DEĞİL, MERHAMET VARDIR"

"İslami aşırılık, İslam değildir, İslam olan ise aşırı olmayacaktır. İslam'a baktığında aşırılık gören, ya bakan kör ya da bakmayan kötürümdür. ABD'li bakan ya şiddetin en anlama geldiğini unutmuş ya da Türk kime denir, onun farkına varamamıştır. Türk, şiddet değil, tarihe şan bırakmış bir şuurdur. Asırların kovuğundan pırıl pırıl parlayan şeref nişanesidir. ABD'li bakan bunu istese de anlayamaz, anlasa da itiraf edemez. Bizim geçmişimizde vahşi batı değil, merhamet vardır. Posta arabasının önüne geçenler, at hırsızlar, altın hırsızları, kızılderililerin kanına giren acımasızlık değil, soylu millet ruhu vardır. İnsanlık vicdanı buna şahittir. Türkiye'nin verdiği nota doğrudur, azı vardır çoğu asla yoktur."