Bahçeli'den Tillerson'a 'vahşi batı' göndermesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Kripto damarının kesilip atılması, kılık değiştirmiş, usul ve üslup açısından kendisini emniyete almış FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artık milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır." dedi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşananları değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:
"Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını, şiddetli tahriklerini sümen altı edip Türkiye'yi suçlamak, bunu da son derece seviyesiz bir şekilde yapmak utanç duyulacak bir savrulma halidir. Bu kapsamda Türkiye'nin dün ABD'ye vermiş olduğu sözlü ve yazılı nota haklıdır, hukukidir, doğrudur, azı vardır ama çoğu asla yoktur."
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN 'TÜRK ŞİDDETİ' AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ
"Terör örgütü yandaşları ile Türk koruma heyeti arasında çıkan kavga titizlikle incelenmelidir. ABD Dışişleri Bakanı'nın 'Türk şiddeti'nden bahsetmesi nezaket içermeyen çürük bir iddiadır. Türkiye ile şiddeti birlikte kullanmak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın ne haddi ne harcıdır. Kafasını çevirip Irak'a bakarsa oluk oluk akan masum kanları net olarak görecektir. Gerçekten merak ediyorsa Afganistan'dan Suriye'ye, Bosna'ya bakması tavsiyemizdir. Dehşete düşmesi gereken ABD Dışişleri Bakanı değil, zincire vurulan koskoca İslam alemidir. Dehşete düşmesi gereken kiralık katil olarak kullanılan, El Kaide, Boko Haram, PKK, YPG şiddet kümesidir."
"İslami aşırılık, İslam değildir, İslam olan ise aşırı olmayacaktır. İslam'a baktığında aşırılık gören, ya bakan kör ya da bakmayan kötürümdür. ABD'li bakan ya şiddetin en anlama geldiğini unutmuş ya da Türk kime denir, onun farkına varamamıştır. Türk, şiddet değil, tarihe şan bırakmış bir şuurdur. Asırların kovuğundan pırıl pırıl parlayan şeref nişanesidir. ABD'li bakan bunu istese de anlayamaz, anlasa da itiraf edemez. Bizim geçmişimizde vahşi batı değil, merhamet vardır. Posta arabasının önüne geçenler, at hırsızlar, altın hırsızları, kızılderililerin kanına giren acımasızlık değil, soylu millet ruhu vardır. İnsanlık vicdanı buna şahittir. Türkiye'nin verdiği nota doğrudur, azı vardır çoğu asla yoktur."
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili çatı davanın ikinci celsesinde Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri sanık Yazıcı'nın savunması alındı
Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu
İnsani Yardım Vakfı, Vietnam'da yaşayan Müslümanlar için ramazan kumanyası dağıttı.
28 Şubat ceza davasında müşteki olan mağdurlarla beraberiz. #Tansu Çiller, tanıklık yapmak için 18 Temmuz duruşmasına zorla getirilecek.
Sitemizin uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliğini yapan gazeteci yazar Akif Emre geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Dünya Bülteni olarak kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşananlar için "Türk şiddeti" iddiasında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a sert tepki geldi. Bahçeli, " Türk, şiddet değil, tarihe şan bırakmış bir şuurdur. Bizim geçmişimizde vahşi batı değil, merhamet vardır" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin Manchester'da meydana gelen saldırıyla ilgili "İngiliz halkının acısını paylaşıyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili tarafından törenle karşılandı
Adil Öksüz’ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hâkim Çetin Sönmez tutuklandı
İstanbul'daki FETÖ soruşturması kapsamında 144 asker için gözaltı kararı çıkarıldı.
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak ve dolu bekleniyor
İzmir'in Bornova ilçesinde Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazılarında, 5 bin yıl öncesine dayanan Troya medeniyete ilişkin yapılar, 75-80 metrekarelik döneme göre "lüks" evlerden oluşan bir site ortaya çıkarıldı.
Rusya Başbakanı Medvedev, Türkiye ile ticarette kısıtlamaların kaldırılması kararına ilişkin, "Karar, hükümetin çalışmaları kapsamında hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Gerekli belgeler hazırlanacak ve imzalayacağım." dedi.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk tespitlere göre, 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, iki silah mevzisi imha edildi
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesini tebrik etti
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemler ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu davada yargılanan, eski YAŞ üyesi Akın Öztürk, savunma yaptı. Öztürk, "Bu hain darbe girişimiyle ilgim, hiçbir katkım hatta haberim bile yoktur" dedi.