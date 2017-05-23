12:25, 23 Mayıs 2017 Salı

Gazeteci yazar Akif Emre vefat etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazeteci yazar Akif Emre, bu sabah İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dunyabulteni.net sitesinde 8 yıl boyunca Genel Yayın Yönetmenliği yapan Akif Emre, halen Yenişafak gazetesinde yazıyor ve haberiyat.com internet sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yürütüyordu.

Akif Emre'nin cenazesi, 24 Mayıs Çarşamba (yarın) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Dünya Bülteni olarak uzun yıllar sitemizin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Akif Bey'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyoruz.

AKİF EMRE KİMDİR?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Akif Emre, 1957 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Emre İstanbul'da mühendislik eğitimi almıştır.

Yayıncılık, gazetecilik ve televizyonculuk yapan Akif Emre, tıpkı bir seyyah gibi seyahatler etti. Yeni Devir’de gazeteciliğe başlaya Emre, Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Akif Emre, Akabe yayınlarında başladığı yayıncılık deneyimini İnsan, Küre ve Klasik yayınlarının yayın yönetmenliği görevlerini üstlenerek sürdürdü.

Belgesel çalışmalarına yoğunlaşan Emre, Osmanlı şehirleri (Saraybosna], Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2 ve Mimar Sinan (6 Bölüm) başta olmak üzere birçok belgesel hazırladı.

Sitemizin uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu.

Akif Emre en son haberiyat.com isimli haber sitesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu.