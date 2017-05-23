12:58, 23 Mayıs 2017 Salı

Güney Kore'den Kuzey'e uyarı ateşi





Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait tanımlanamayan cismin sınıra yakın bölgede uçmasının ardından uyarı ateşi açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güney Kore, Kuzey Kore'den gönderilen tanımlanamayan bir cismin sınıra yakın bölgede uçmasının ardından uyarı ateşi açtığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından gönderilen tanımlanamayan bir cismin sınıra yakın bölgede uçmasının ardından uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Yonhap haber ajansı, Güney Kore tarafından tanımlanamayan cisme makineli tüfekle 90 el ateş edildiğini belirtti. Açıklamada, cismin ne olduğunun araştırıldığı vurgulandı. Yerel medyada, cismin Kuzey Kore'ye ait insansız hava aracı (İHA) olabileceği ifade edildi.

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