13:06, 23 Mayıs 2017 Salı

Londra saldırısını DEAŞ üstlendi





İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen patlamayı DEAŞ'ın üstlendiğini duyuruldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere'nin Manchester şehrinde dün gece ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği 'Manchester Arena'dameydana gelen patlama ile ilgili Rus haber ajansı TASS, Irak basınına dayandırdığı haberinde DEAŞ'ın sosyal medyadan yayınladığı videoyla Manchestar'daki saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Irak'ta yayım yapan Akbar gazetesi, DEAŞ'ın saldırı bir videoyla üstlendiğini yazdı. Başbakan Theresa May başkanlığında güvenlik komitesi COBRA kısa süre içinde toplanıyor.

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