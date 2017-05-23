Londra saldırısını DEAŞ üstlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere'nin Manchester şehrinde dün gece ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği 'Manchester Arena'dameydana gelen patlama ile ilgili Rus haber ajansı TASS, Irak basınına dayandırdığı haberinde DEAŞ'ın sosyal medyadan yayınladığı videoyla Manchestar'daki saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Irak'ta yayım yapan Akbar gazetesi, DEAŞ'ın saldırı bir videoyla üstlendiğini yazdı. Başbakan Theresa May başkanlığında güvenlik komitesi COBRA kısa süre içinde toplanıyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin Saydnaya cezaevinde 2,5 yıl işkence gören Kürdi, mahkumların ölümü çare olarak görmek zorunda kaldıklarını söyledi.
İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen patlamayı DEAŞ'ın üstlendiğini duyuruldu.
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Bulgaristan'da son 5 yıldır nüfusun hızla azaldığı, bunun sebeplerinin hastalıkların yanı sıra göçten de kaynaklandığı belirtildi
Trump'ın, Suudi Arabistan'daki "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada Hamas'ı terörle ilişkilendirmesi Gazze'de protesto edildi
Çavuşoğlu, konser salonunda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İngiltere'ye başsağlığı diledi.
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İngiltere’nin Manchester kentinde, konser sırasında patlama oldu. Manchester polisi patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin de yaralandığını açıkladı
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