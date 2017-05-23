Manchester'deki canlı bomba saldırısını DEAŞ üstlendi

"Türkmenler olarak bu toprakları bırakmamız mümkün değil"

11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Ortadoğu danışmanı Hürmüzlü, "Türkmenler hiçbir zaman mezhebe bakmadan tarih boyunca devletin şemsiyesi altında oldular. Dolayısıyla Türkmenler olarak bu toprakları bırakmamız mümkün değil" dedi