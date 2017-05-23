13:33, 23 Mayıs 2017 Salı

İHH'dan Vietnamlı Müslümanlara ramazan yardımı





İnsani Yardım Vakfı, Vietnam'da yaşayan Müslümanlar için ramazan kumanyası dağıttı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Vietnam'da yaşayan Müslümanlar için ramazan kumanyası dağıttı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Vietnam'ın An Giang eyaletinde Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Chau Doc kentinin 12 köyüne yardım kolilerini ulaştırdı. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Vietnamlı Müslümanlar için hazırladıkları ramazan kumanyalarını dağıtmaya başladıklarını söyledi. Aynacı, ramazan kolilerinde 10 kilogram pirinç, 2 kilogram şeker, 1 kutu noodle, 2 kutu süt, 3 kutu konserve balık, 2 litre sıvı yağı ve 1 kilogram hurma bulunduğunu kaydetti. Kumanyaların bin 230 aileye dağıtılacağını dile getiren Aynacı, ayrıca An Giang ve Ho Chi Minh eyaletlerindeki bazı camilerde 3 bin kişiye iftar verileceğini söyledi.

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