Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin Saydnaya Askeri Cezaevinde 2,5 yıl kalan Ahmet Kürdi, ağır işkenceler gören mahkumların ölümü çare olarak görmek zorunda kaldıklarını söyledi.
2012'de Şam'da tutuklanan 50 yaşındaki Kürdi, rejimin cezaevlerinde yaşadığı işkence dolu 2,5 yılı anlattı.
Humus’ta albay olduğunu ve harp okulunda öğretmenlik yaptığını söyleyen Kürdi, ders verdiği sırada tutuklanarak, Şam'a getirildiğini belirtti.
Kürdi, Şam'da 93 nolu güvenlik birimi olarak bilinen sorgu merkezine götürülmesini şöyle aktardı:
"93 nolu birime vardığımız ilk andan itibaren çok kötü bir şekilde karşılandık. Darp edildik, küfürlere maruz kaldık. Cüzdanlarımıza, paralarımıza, telefonlarımıza el kondu. Rütbelerimizi çıkarttılar. Numaralar verdiler. Aşağılık sözler söylemeye ve fiziki işkence yapmaya başladılar. O andan itibaren insan olduğumuzu unuttuk."
17 gün sorgu ve işkenceye maruz kaldığını vurgulayan Kürdi, "Kaldığımız hücrelerde kollarımızdan bağlanır, havaya asılırdık. Fiziki darplar sonrası vücudumuzda kırıklar oluşurdu." dedi.
Kürdi, kollarında işkenceler neticesinde kırıklar oluştuğuna işaret ederek, "Kaldığımız koğuşta fiziki işkenceden ölenler oldu. Koğuşta işkenceden ölen Halil Alluş adlı Deralı bir komutan vardı. Dayak yerken ağzından 'Ya Allah' kelimesi çıktı. Bunu duyan gardiyanlar, daha da hiddetlenerek ona acımasızca vurmaya başladılar. Kolunda ağır kırıklar oluştu. Ağzı burnu kan içerisindeydi. Perişan bir haldeydi. Müdahale edecek hiçbir yardım malzememiz yoktu. Onu o halde bıraktılar. Birkaç gün içerisinde öldü." şeklinde konuştu.
Aynı koğuştan Ahmet Tariyya adında bir arkadaşlarının işkence yüzünden hayatını kaybettiğini dile getiren Kürdi, ülkenin her yerinde bu tür cezaevlerinin olduğunu söyledi.
Kürdi, "Stadyumlarda bile tutukluma yerleri var. Ülkede kesinlikle bilinmeyen hapishaneler mevcuttur." dedi.
Saydnaya Askeri Cezaevi, Uluslararası Af Örgütünün 7 Şubat'ta yayımladığı ve iç savaşın başladığı Eylül 2011'den 2015'in sonuna kadar çoğunluğu sivil 5 bin ile 13 bin arasında kişinin yargısız infaz edildiğini duyurduğu raporla gündeme gelmişti.
Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin Saydnaya cezaevinde 2,5 yıl işkence gören Kürdi, mahkumların ölümü çare olarak görmek zorunda kaldıklarını söyledi.
İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen patlamayı DEAŞ'ın üstlendiğini duyuruldu.
Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait tanımlanamayan cismin sınıra yakın bölgede uçmasının ardından uyarı ateşi açtı
Bulgaristan'da son 5 yıldır nüfusun hızla azaldığı, bunun sebeplerinin hastalıkların yanı sıra göçten de kaynaklandığı belirtildi
Trump'ın, Suudi Arabistan'daki "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada Hamas'ı terörle ilişkilendirmesi Gazze'de protesto edildi
Çavuşoğlu, konser salonunda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İngiltere'ye başsağlığı diledi.
İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak
Devlet Başkanı Temer'in avukatı, Başkan hakkındaki yolsuzluk ve adaleti engelleme nedeniyle açılan soruşturmaya itirazlarını geri çektiklerini açıkladı
Hartum'da Kur'an kursundan mezun olan 40 öğrenci, icazet belgelerini aldı
Manchester'da gerçekleşen terör saldırısının ardından başkent Londra'da da şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. İngiliz polisinin araştırması sonucunda paketin temiz olduğu bildirildi.
ABD'de bir ankete katılanların yaklaşık yüzde 60'ı, ABD Başkanı Trump ile Rusya arasında bir ilişki olduğunu ve Trump'ın bu nedenle azledileceğini düşünmüyor
Yunanistan kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için kreditörlerle anlaşamadı
İslam'a hakaretten iki yıl hapis cezasına çarptırılan Ahok, temyize gitmekten vazgeçti
İngiltere’nin Manchester kentinde, konser sırasında patlama oldu. Manchester polisi patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin de yaralandığını açıkladı
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Türkiye'deki üniversitelerin mezunları bir araya geldi
Lübnan'da ramazan ayı boyunca günde iki binden fazla kişiye iftar verecek "Ramazan Köyü" içerisinde çocuklar ve yetişkinler için çeşitli etkinlikler yapılacak