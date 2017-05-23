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Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor
Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin Saydnaya cezaevinde 2,5 yıl işkence gören Kürdi, mahkumların ölümü çare olarak görmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin Saydnaya Askeri Cezaevinde 2,5 yıl kalan Ahmet Kürdi, ağır işkenceler gören mahkumların ölümü çare olarak görmek zorunda kaldıklarını söyledi.

2012'de Şam'da tutuklanan 50 yaşındaki Kürdi, rejimin cezaevlerinde yaşadığı işkence dolu 2,5 yılı anlattı.

Humus’ta albay olduğunu ve harp okulunda öğretmenlik yaptığını söyleyen Kürdi, ders verdiği sırada tutuklanarak, Şam'a getirildiğini belirtti.

Kürdi, Şam'da 93 nolu güvenlik birimi olarak bilinen sorgu merkezine götürülmesini şöyle aktardı:

"93 nolu birime vardığımız ilk andan itibaren çok kötü bir şekilde karşılandık. Darp edildik, küfürlere maruz kaldık. Cüzdanlarımıza, paralarımıza, telefonlarımıza el kondu. Rütbelerimizi çıkarttılar. Numaralar verdiler. Aşağılık sözler söylemeye ve fiziki işkence yapmaya başladılar. O andan itibaren insan olduğumuzu unuttuk."

17 gün sorgu ve işkenceye maruz kaldığını vurgulayan Kürdi, "Kaldığımız hücrelerde kollarımızdan bağlanır, havaya asılırdık. Fiziki darplar sonrası vücudumuzda kırıklar oluşurdu." dedi.

"FİZİKİ İŞKENCEDEN ÖLENLER OLDU"

Kürdi, kollarında işkenceler neticesinde kırıklar oluştuğuna işaret ederek, "Kaldığımız koğuşta fiziki işkenceden ölenler oldu. Koğuşta işkenceden ölen Halil Alluş adlı Deralı bir komutan vardı. Dayak yerken ağzından 'Ya Allah' kelimesi çıktı. Bunu duyan gardiyanlar, daha da hiddetlenerek ona acımasızca vurmaya başladılar. Kolunda ağır kırıklar oluştu. Ağzı burnu kan içerisindeydi. Perişan bir haldeydi. Müdahale edecek hiçbir yardım malzememiz yoktu. Onu o halde bıraktılar. Birkaç gün içerisinde öldü." şeklinde konuştu.

Aynı koğuştan Ahmet Tariyya adında bir arkadaşlarının işkence yüzünden hayatını kaybettiğini dile getiren Kürdi, ülkenin her yerinde bu tür cezaevlerinin olduğunu söyledi.

Kürdi, "Stadyumlarda bile tutukluma yerleri var. Ülkede kesinlikle bilinmeyen hapishaneler mevcuttur." dedi.

Saydnaya Askeri Cezaevi, Uluslararası Af Örgütünün 7 Şubat'ta yayımladığı ve iç savaşın başladığı Eylül 2011'den 2015'in sonuna kadar çoğunluğu sivil 5 bin ile 13 bin arasında kişinin yargısız infaz edildiğini duyurduğu raporla gündeme gelmişti.



İlgili Konular Suriye esed
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Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor
Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin Saydnaya cezaevinde 2,5 yıl işkence gören Kürdi, mahkumların ölümü çare olarak görmek zorunda kaldıklarını söyledi.
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