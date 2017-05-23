14:37, 23 Mayıs 2017 Salı

NSU davası Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde tartışılacak





Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı NSU örgütü davasının beşinci yılı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğindeki panelde ele alınacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya’da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün Münih’te beşinci yılına giren davası, Berlin’de düzenlenecek panelde tartışılacak. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde 25 Mayıs Perşembe günü ''4 yıl sonunda NSU davası'' başlığıyla yapılacak panel, yerel saatle 16.00'da (TSİ 17.00) başlayacak. Panele konuşmacı olarak NSU davasının müdahil avukatlarından Serkan Alkan ve Seda Başay Yıldız’ın yanı sıra Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü İlker Duyan, oyun yazarı Tuğsal Moğul, NSU terör örgütünün ilk eyleminde hayatını kaybeden Enver Şimşek’in oğlu Abdulkerim Şimşek ve 2012 yılında Berlin’de kimliği belirlenemeyen bir saldırganın silahla açtığı ateş sonucu vefat eden Burak Bektaş’ın avukatı Onur Özata katılacak. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğince hazırlanan broşürlerde, panele tüm vatandaşların davetli oldukları belirtildi. Davada, NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.

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