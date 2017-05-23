14:37, 23 Mayıs 2017 Salı

Fransa'da Türk göçmenlerin partisine Le Pen de karşı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Komünist Partisi’nden (PCF) sonra, liderliğini Marine Le Pen’in yaptığı FN’nin Genel Sekreteri Nicolas Bay, PEJ’in seçimlere katılımı ve Fransa’nın bir çok şehrinde aday göstermesi ile ilgili bir basın bildirisi yayımladı. Ulusal Cephe’nin internet sitesinde de yer alan bildiride, PEJ’in seçimlerde 68 aday ile yarışacağı hatırlatılarak, “Daha önce de bir çok seçime katılan parti Fransa’da Türk AK Parti’nin bir çıbanıdır” denildi. PEJ’in seçim kampanyasında kullandığı dilin arkasında gerçekte kapalı bir toplum projesinin olduğu savunulan bildiride, partinin asıl hedefinin ‘cumhuriyetçi mutabakata ve Fransa medeniyetinin değerlerine’ karşı bir proje ortaya koymak olduğu ileri sürüldü.

Yabancı bir siyasi gücün, Fransa’ya yerleşmiş göçmen bir toplumu etkilemeye çalışarak Fransa’nın egemenliğini hedef aldığı iddia edilen bildiride, PEJ’in seçimlere katılması ile Fransız kimliği ve laikliğinin de saldırıya uğradığı belirtildi. PEJ’in seçim kampanyasına karşı durulması yanında yakından takip edilmesi gerektiği de savunulan bildiride, “Aday gösterdikleri her seçim bölgesinde karşılarında yurtsever Ulusal Cephe adaylarını bulacaklar” denildi.

PEJ, 11 Haziran’daki milletvekili genel seçimine ‘Sesini Yükselt’ sloganı ile Fransa çapındaki adaylarıyla katılıyor. Daha önce PCF de yayımladığı benzer bir bildiride, PEJ’in Fransa’nın iç işlerine karışmak ve seçimleri provoke etmek amacıyla Türkiye tarafından kurdurulduğunu iddia etmiş, İçişleri Bakanına parti hakkında soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.

PEJ Başkanı Şakir Çolak, bu ifadelerin Fransa Komünist Partisi’nin ırkçı ve ayrımcı tutumuna örnek olduğuna dikkati çekerek, “Fransa Komünist Partisi, Fransa’da PKK terör örgütü yanlılarına ve DHKP-C militanlarına kol-kanat geren bir partidir” demişti.