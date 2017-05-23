15:17, 23 Mayıs 2017 Salı

Erdoğan, Akif Emre'nin ailesine başsağlığı diledi





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak gazetesi yazarı Emre'nin vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi neticesinde vefat eden yazar Akif Emre'nin ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından merhumun eşi Dürdane Emre'yi telefonla aradı. Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Akif Emre'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabır diledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.