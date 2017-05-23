Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:13, 23 Mayıs 2017 Salı
Balkanlar
15:23, 23 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
Arnavutluk FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatacak
Arnavutluk FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatacak

Arnavutluk Başsavcısı Llalla, "15 Temmuz'daki darbe girişimine karışanların Arnavutluk'ta gizlendiklerinden şüpheleniliyor. Bu kapsamda Arnavutluk makamları da soruşturma başlatacak"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk makamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karışan ve bu ülkede saklandıklarından şüphe edilenlere karşı soruşturma başlatacak.

Arnavutluk Başsavcısı Adriatik Llalla, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karışan bazı isimlerin Arnavutluk'ta gizlendiklerinden şüphe edildiğini belirterek, "Bu kapsamda, Arnavutluk makamları da soruşturma başlatacak." dedi.

Llalla, suç örgütleri ile mücadelede yeni soruşturma teknikleri konulu uluslararası konferansta, Türk yetkililerin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin kendilerine bilgi aktardığını söyledi.

Türk hükümeti ve devletinin şu anki ana kaygısının, geçen yıl yaşanan olayların soruşturulması olduğuna dikkati çeken Llalla, Türk makamlarının, darbe girişimine karışan kişilerin Arnavutluk'ta da gizlendiklerinden şüphelendiklerini ve buna ilişkin Arnavut makamlarından iş birliği talebinde bulunduklarını bildirdi.

Llalla, söz konusu iş birliği doğrultusunda bu kişilerin darbe girişimiyle ilişkili olup olmadıklarına dair ön bilgilerin onaylanmasını beklediklerine dikkati çekerek, "Türk makamları darbe girişimine karışan kişilerin işletmeler arkasına gizlendiklerinden şüpheleniyor." dedi.

Arnavutluk Başsavcısı Llalla, soruşturmaların Arnavutluk yasaları çerçevesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Llalla, önceki gün Tiran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile görüşmüştü. Akarca, darbe girişimine karışan kişiler hakkında soruşturma başlatılması için Arnavutluk makamlarından iş birliği talep etmişti.



İlgili Konular Arnavutluk
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor

Aralarında Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth'un da bulunduğu Alman milletvekilleri, 25-28 Mayıs'ta, TBMM Başkanlık Divanı, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelecek
Arnavutluk FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatacak
Arnavutluk FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatacak

Arnavutluk Başsavcısı Llalla, "15 Temmuz'daki darbe girişimine karışanların Arnavutluk'ta gizlendiklerinden şüpheleniliyor. Bu kapsamda Arnavutluk makamları da soruşturma başlatacak"
Lavrov'dan Suriye açıklaması
Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye krizinin ayrıştırıcı yaklaşımlar desteklenerek çözülemeyeceğini belirterek, "Suriye krizinin çözümünde sahadaki duruma etki eden dış aktörlerin de yer alması gerekiyor" dedi
Manchester'da AVM boşaltıldı
Manchester'da AVM boşaltıldı

İngiltere'nin Manchester kentini hedef alan terör saldısının ardından şehir merkezindeki Arndale alışveriş merkezi güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.
Fransa'da Türk göçmenlerin partisine Le Pen de karşı
Fransa'da Türk göçmenlerin partisine Le Pen de karşı

Fransa’da 11 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimi için kampanya sürecinin resmen başladığı gün, Türklerin de aralarında bulunduğu göçmen kökenlilerin kurduğu Eşitlik ve Adalet Partisi’ne (PEJ) karşı yürütülen kampanyaya aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) de katıldı.
NSU davası Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde tartışılacak
NSU davası Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde tartışılacak

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı NSU örgütü davasının beşinci yılı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğindeki panelde ele alınacak
quot Türkmenler olarak bu toprakları bırakmamız mümkün değil quot
"Türkmenler olarak bu toprakları bırakmamız mümkün değil"

11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Ortadoğu danışmanı Hürmüzlü, "Türkmenler hiçbir zaman mezhebe bakmadan tarih boyunca devletin şemsiyesi altında oldular. Dolayısıyla Türkmenler olarak bu toprakları bırakmamız mümkün değil" dedi
Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor
Rejim cezaevlerinde mahkumlar ölümü kurtuluş olarak görüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin Saydnaya cezaevinde 2,5 yıl işkence gören Kürdi, mahkumların ölümü çare olarak görmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Manchester'deki canlı bomba saldırısını DEAŞ üstlendi
Manchester'deki canlı bomba saldırısını DEAŞ üstlendi

İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen patlamayı DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi
Güney Kore'den Kuzey'e uyarı ateşi
Güney Kore'den Kuzey'e uyarı ateşi

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait tanımlanamayan cismin sınıra yakın bölgede uçmasının ardından uyarı ateşi açtı
Bulgaristan nüfusu yılda 80 bin kişi azalıyor
Bulgaristan nüfusu yılda 80 bin kişi azalıyor

Bulgaristan'da son 5 yıldır nüfusun hızla azaldığı, bunun sebeplerinin hastalıkların yanı sıra göçten de kaynaklandığı belirtildi
Gazze'de Trump'a 'Hamas' protestosu
Gazze'de Trump'a 'Hamas' protestosu

Trump'ın, Suudi Arabistan'daki "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada Hamas'ı terörle ilişkilendirmesi Gazze'de protesto edildi
Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı
Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı

Çavuşoğlu, konser salonunda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İngiltere'ye başsağlığı diledi.
İskandinav ülkelerindeki Müslümanların en uzun orucu
İskandinav ülkelerindeki Müslümanların en uzun orucu

İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak
Temer yolsuzluk suçlamalarına itirazını geri çekti
Temer yolsuzluk suçlamalarına itirazını geri çekti

Devlet Başkanı Temer'in avukatı, Başkan hakkındaki yolsuzluk ve adaleti engelleme nedeniyle açılan soruşturmaya itirazlarını geri çektiklerini açıkladı
Sudan'da Kur'an kursu mezunu 40 öğrenciye icazet töreni
Sudan'da Kur'an kursu mezunu 40 öğrenciye icazet töreni

Hartum'da Kur'an kursundan mezun olan 40 öğrenci, icazet belgelerini aldı

Haberler

Arnavutluk'ta "Balkanlar'da Türkçe öğretimi" kongresi
Arnavutluk'ta quot Balkanlar'da Türkçe öğretimi quot kongresi

Maarif Vakfı ilk üniversite eğitimini Arnavutluk'ta başlatacak
Maarif Vakfı ilk üniversite eğitimini Arnavutluk'ta başlatacak

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani Kosova'da
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani Kosova'da

Arnavutluk'un yeni Cumhurbaşkanı İlir Meta
Arnavutluk'un yeni Cumhurbaşkanı İlir Meta

Arnavutluk'ta muhalefet protestosu
Arnavutluk'ta muhalefet protestosu

Arnavutluk'ta 'adaysız' cumhurbaşkanlığı seçimi
Arnavutluk'ta 'adaysız' cumhurbaşkanlığı seçimi

Arnavutluk'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Nisan'da
Arnavutluk'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Nisan'da

Makedonya'da Arnavut platformuna Arnavutluk'tan yorum
Makedonya'da Arnavut platformuna Arnavutluk'tan yorum






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 