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16:13, 23 Mayıs 2017 Salı
Avrupa
15:32, 23 Mayıs 2017 Salı

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Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor
Foto: Claudia Roth

Aralarında Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth'un da bulunduğu Alman milletvekilleri, 25-28 Mayıs'ta, TBMM Başkanlık Divanı, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) görevli 4 milletvekili, 25-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bundestag tarafından yapılan açıklamada, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Matthias Zimmer, Sosyal Demokrat Partisinden (SPD) Niels Annen ve Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth ile Luise Amtsberg'in Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da görüşmeler yapacakları bildirildi.

Milletvekillerinin 25-28 Mayıs tarihlerini kapsayacak ziyaretlerinde, TBMM Başkanlık Divanı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra bazı insan hakları avukatları, sanatçılar, akademisyenler ve sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelecekleri kaydedildi.

Alman milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaret etmeyecekleri belirtildi.



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Avrupa Haberleri
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor

Aralarında Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth'un da bulunduğu Alman milletvekilleri, 25-28 Mayıs'ta, TBMM Başkanlık Divanı, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelecek
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