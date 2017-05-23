İran'ın balistik füze programı devam edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nevbaht, füze savunma sisteminin İran'ın değişmez siyasi alanlarından biri olduğunu söyledi.
İran resmi ajansının (İRNA) haberine göre, Nevbaht, meclis oturumu sonrası basın mensuplarıyla yaptığı söyleşide, İran'ın füze programından vazgeçmeyeceğini yineledi.
Savunma siyasetinin İran'ın milli menfaatlerinin gereği olduğunu belirten Nevbaht, "Bu sebeple, füze savunma programının ülkemizin değişmez siyasi alanlarından biri olması çok doğal." diye konuştu.
Füze savunma programına yönelik harcamalar için bu seneki bütçede de pay ayrıldığını hatırlatan Nevbaht, füze sistemi konusunun nükleer anlaşmanın bir parçası olmadığını kaydetti.
İran'ın P5+1 ülkeleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma gereği balistik füze programını durdurması gerektiği yönündeki genel kanaate karşın, Tahran yönetimi, füze programının savunma amaçlı olduğunu ve nükleer anlaşmanın bir parçası olmadığını iddia ediyor.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hafta sonu "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, başta balistik füze projesi olmak üzere İran'ın attığı adımların endişe verici olduğunu dile getirmişti.
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İran Hükümet Sözcüsü Nevbaht, ülkesinin füze programından vazgeçmeyeceğini yineledi
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