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16:52, 23 Mayıs 2017 Salı

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Yemen'deki BM konvoyuna saldırıya kınama
Yemen'deki BM konvoyuna saldırıya kınama
arşiv

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, BM Yemen Temsilcisi Ahmed'in konvoyuna saldırının sorumlusunun Salih yanlıları ve Husiler olduğunu belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in bulunduğu konvoya düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, BM Yemen Temsilcisi Ahmed'e yönelik dünkü saldırının sorumlusunun eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler ve Husiler olduğu belirtildi.

Açıklamada, "hain", "korkakça" ve "sorumsuzca" şeklinde nitelendirilen söz konusu saldırıyla BM'nin Yemen'deki barış çabalarının hedef alındığı kaydedildi.

Saldırının, Salih ve Husilerin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiği ve kendileriyle anlaşmaya varılamayacağı gerçeğini pekiştirdiği ifade edildi.

BM kaynakları, Ahmed'in konvoyunun dün Uluslararası Sana Havalimanı yakınlarında saldırıya uğradığını bildirmişti.

Saldırıda can kaybı olmadığı ancak Ahmed'in aracı ile bir başka araca kurşun isabet ettiği, BM temsilcisinin saldırının olduğu bölgeden alınarak güvenli bir yere götürüldüğü aktarılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı ise Husileri, konvoya ateş açarak BM Temsilcisi Ahmed'e suikast düzenlemeye çalışmakla suçlamıştı.

Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



İlgili Konular Yemen Suudi Arabistan
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