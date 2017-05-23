16:56, 23 Mayıs 2017 Salı

Edirne ve Tekirdağ'da kaçak operasyonu



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Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isteyen 38 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmak için girişimde bulunan 38 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma Lalapaşa'da devriye görevi sırasında Bulgaristan'a kaçak olarak geçmek isteyen 19 kişiyle Uzunköprü'de Yunanistan sınırında yakalanan 11 sığınmacıyı gözaltına aldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Tekirdağ'da da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir minibüste kaçak göçmen taşındığı bilgisine ulaştı. Tekirdağ Şehirlerarası Terminalinde bekleyen araçta 6 Pakistan ve 2 Hindistan uyruklu kaçak yakalandı. Araç sürücüsü Y.İ. gözaltına alınırken yakalanan kişiler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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