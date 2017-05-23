17:19, 23 Mayıs 2017 Salı

Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu





Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisi bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pendik'te bir mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu. Kaynarca Koca Mezarlığı'nda mezar yeri kazan bir görevli, patlamamış top mermisi bulunca polis ihbar hattına bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bomba uzmanı ekiplerini çağırdı. Bomba imha ekipleri çeşitli incelemeler yaptıktan sonra eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisini alarak imha edecekleri merkeze götürdü.

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