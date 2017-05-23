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18:05, 23 Mayıs 2017 Salı
Ortadoğu
17:45, 23 Mayıs 2017 Salı

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Yemen'de elektrik sıkıntısı protesto edildi
Yemen'de elektrik sıkıntısı protesto edildi

Aden'de günde 20 saati bulan elektrik kesintileri protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'in Aden vilayetinde iki yıldır devam eden elektrik krizine çözüm bulunması amacıyla gösteriler düzenlendi.

Kentin, Şeyh Osman, Kreter, el-Mansura, el-Berika, el-Mualla, el-Kalua ve Dar Sad semtlerinde yoğunlaşan gösterilerde, son zamanlarda günde 20 saati bulan elektrik kesintileri protesto edildi.

Elektrik sıkıntısına çözüm bulamayan meşru hükümete tepki gösteren vatandaşlar, seslerini duyurmak için yolları trafiğe kapatarak lastik yaktı.

İki yıldan uzun süredir devam eden iç savaş ve artan yoksulluk nedeniyle zor durumda bulunan ülkede, aşırı sıcaklarla birlikte elektrik kesintileri gündelik hayatı iyice güçleştiriyor.

Geçici başkent konumundaki Aden'de santralleri çalıştırmak için gerekli yakıtın temin edilememesi nedeniyle elektrik kesintilerinin süresi artarken, hükümetin soruna çözüm bulma konusunda aciz kaldığı ifade ediliyor.

Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar devam ederken, meşru hükümet, çalışmalarını geçici başkent ilan edilen Aden'de sürdürüyor.



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