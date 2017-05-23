17:52, 23 Mayıs 2017 Salı

BAE Dışişleri Bakanı Zayed el Nahyan Kazakistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kazakistan arasında Kazakistan vatandaşlarının BAE'de 30 gün süreyle vizesiz kalmalarını öngören anlaşma imzalandı.

Kazakistan'ı ziyaret eden BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan, Akorda sarayında Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından kabul edildi.

Nazarbayev, Kazakistan ile BAE arasında karşılıklı güven ve kardeşliğe dayalı ilişkilerin örnek teşkil ettiğini, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

El Nahyan, daha sonra Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geldi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığında yapılan heyetler arası görüşmenin ardından el Nahyan ve Abdrahmanov, Kazakistan vatandaşlarının BAE'de 30 gün vizesiz kalmasını öngören protokolü imzaladı.

Görüşme sırasında Kazakistan Kimya Şirketleri Birliğiyle BAE'li bir kimya şirketi arasında iş birliği muhtırası imzalandı.

İmza töreninden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan bakan el Nahyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik çabalar sayesinde vizesiz seyahat anlaşmasının imzalandığını vurgulayarak, "Bu aşama iki ülke arasındaki yatırımın, ticaretin ve turizmin artmasını sağlayacaktır." dedi.

Geçen yıl 99 bin Kazakistan vatandaşının BAE'yi ziyaret ettiğini hatırlatan el Nahyan, bu anlaşmayla BAE'ye Kazak turist akınının iki katına çıkmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov da "Protokolü imzalayarak Kazakistan vatandaşlarının BAE'de 30 gün süreyle vizesiz kalmalarını sağladık." ifadesini kullandı.

Abdrahmanov, petrol ve kimya sanayi alanında imzalanan anlaşmanın da Kazakistan ile BAE arasındaki iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesini amaçladığını aktardı.