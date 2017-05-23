Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:53, 23 Mayıs 2017 Salı
Asya
18:01, 23 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
Myanmar hükümetine Arakanlı çocuklar çağrısı
Myanmar hükümetine Arakanlı çocuklar çağrısı

UNICEF yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümeti, Arakan eyaletindeki çocukları tüm şiddet olaylarından korumak için acil tedbirler almakla ve çocuklara yönelik vahim şiddet olaylarından dolayı hızlı ve acil soruşturma yapmakla yükümlüdür" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar hükümetinin Arakan eyaletindeki çocukları tüm şiddet olaylarından korumak için acil tedbirler almakla yükümlü olduğunu bildirdi.

UNICEF'in Myanmar'daki çocukların karşılaştığı şiddet ve hak ihlallerine yönelik yeni raporu açıklandı.

Raporda, ülkedeki şiddet olaylarından etkilenen 2,2 milyon çocuğa yönelik insani erişimlerin kolaylaştırılması ve çocuk hakları ihlallerine son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Myanmar'daki son dönemde kaydedilen ekonomik büyümeden sadece şehirlerdeki çocukların yararlanabildiğine dikkat çekilen raporda, Arakan'da 2012'den bu yana yerinden edilmiş 120 bin kişinin hala kamplarda yaşadığı vurgulandı.

Raporda kamptaki çocukların yaşadığı zorluklara değinilerek, "Myanmar hükümeti, Arakan eyaletindeki çocukları tüm şiddet olaylarından korumak için acil tedbirler almakla ve çocuklara yönelik vahim şiddet olaylarından dolayı hızlı ve acil soruşturma yapmakla yükümlüdür." ifadesi kullanıldı.

Hükümetin, Arakan'da kamplarda yaşayan çocukların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da sorumluluk taşıdığının vurgulandığı raporda yerinden edilmiş insanların yaşadığı kamplar için kalıcı çözümler bulunması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca, hükümetin Arakan'daki etnik ve dini gruplara yönelik kısıtlamaları kaldırması ve tüm çocukların sosyal hizmetlerden eşit olarak yararlanması gerektiği vurgulandı.

Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, yüz binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.



İlgili Konular arakan myanmar Unicef
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor
Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor

Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile Çalışma Bakanı, Lübnan iş dünyasına seslenerek, Suriyeli mülteci krizine karşı iş birliği çağrısı yaptı
NATO 1 1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor
NATO 1,1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO toplantısıyla ittifak, yeni karargahına taşınacak
Daimler AG de dizelde emisyon manipülasyonu şüphesiyle arama
Daimler AG’de dizelde emisyon manipülasyonu şüphesiyle arama

Stuttgart Savcılığının, Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin ofislerinde dizel araçlarla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve yanıltıcı reklam şüphesiyle arama yaptığı bildirildi
ABD'den PYD'ye iki büyük askeri sevkiyat VİDEO
ABD'den PYD'ye iki büyük askeri sevkiyat | VİDEO

ABD, PYD/PKK’ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde iki büyük askeri sevkiyat yaptı
Myanmar hükümetine Arakanlı çocuklar çağrısı
Myanmar hükümetine Arakanlı çocuklar çağrısı

UNICEF yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümeti, Arakan eyaletindeki çocukları tüm şiddet olaylarından korumak için acil tedbirler almakla ve çocuklara yönelik vahim şiddet olaylarından dolayı hızlı ve acil soruşturma yapmakla yükümlüdür" dedi
BAE Dışişleri Bakanı Zayed el Nahyan Kazakistan'da
BAE Dışişleri Bakanı Zayed el Nahyan Kazakistan'da

Birleşik Arap Emirlikleri ile Kazakistan arasında vizesiz seyahat konusunda anlaşma imzalandı
Yemen'de elektrik sıkıntısı protesto edildi
Yemen'de elektrik sıkıntısı protesto edildi

Aden'de günde 20 saati bulan elektrik kesintileri protesto edildi
Yemen'deki BM konvoyuna saldırıya kınama
Yemen'deki BM konvoyuna saldırıya kınama

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, BM Yemen Temsilcisi Ahmed'in konvoyuna saldırının sorumlusunun Salih yanlıları ve Husiler olduğunu belirtti
İran'ın balistik füze programı devam edecek
İran'ın balistik füze programı devam edecek

İran Hükümet Sözcüsü Nevbaht, ülkesinin füze programından vazgeçmeyeceğini yineledi
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor

Aralarında Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth'un da bulunduğu Alman milletvekilleri, 25-28 Mayıs'ta, TBMM Başkanlık Divanı, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelecek
Arnavutluk FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatacak
Arnavutluk FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatacak

Arnavutluk Başsavcısı Llalla, "15 Temmuz'daki darbe girişimine karışanların Arnavutluk'ta gizlendiklerinden şüpheleniliyor. Bu kapsamda Arnavutluk makamları da soruşturma başlatacak"
Lavrov'dan Suriye açıklaması
Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye krizinin ayrıştırıcı yaklaşımlar desteklenerek çözülemeyeceğini belirterek, "Suriye krizinin çözümünde sahadaki duruma etki eden dış aktörlerin de yer alması gerekiyor" dedi
Manchester'da AVM boşaltıldı
Manchester'da AVM boşaltıldı

İngiltere'nin Manchester kentini hedef alan terör saldısının ardından şehir merkezindeki Arndale alışveriş merkezi güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.
Fransa'da Türk göçmenlerin partisine Le Pen de karşı
Fransa'da Türk göçmenlerin partisine Le Pen de karşı

Fransa’da 11 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimi için kampanya sürecinin resmen başladığı gün, Türklerin de aralarında bulunduğu göçmen kökenlilerin kurduğu Eşitlik ve Adalet Partisi’ne (PEJ) karşı yürütülen kampanyaya aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) de katıldı.
NSU davası Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde tartışılacak
NSU davası Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde tartışılacak

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı NSU örgütü davasının beşinci yılı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğindeki panelde ele alınacak
quot Türkmenler olarak bu toprakları bırakmamız mümkün değil quot
"Türkmenler olarak bu toprakları bırakmamız mümkün değil"

11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Ortadoğu danışmanı Hürmüzlü, "Türkmenler hiçbir zaman mezhebe bakmadan tarih boyunca devletin şemsiyesi altında oldular. Dolayısıyla Türkmenler olarak bu toprakları bırakmamız mümkün değil" dedi

Haberler

Myanmar'da bağış arazisine camii inşa edenlere dava açılacak
Myanmar'da bağış arazisine camii inşa edenlere dava açılacak

Sudan'dan, Arakanlılara açık davet
Sudan'dan Arakanlılara açık davet

Arakanlı Müslümanlara ait toplu mezar bulundu
Arakanlı Müslümanlara ait toplu mezar bulundu

Dünya genelinde 140 milyon öksüz ve yetim çocuk var | GRAFİKLİ
Dünya genelinde 140 milyon öksüz ve yetim çocuk var GRAFİKLİ

UNICEF: Halep'te Ümran gibi 100 bin çocuk var
UNICEF Halep'te Ümran gibi 100 bin çocuk var

UNICEF'ten Etiyopya'daki çocuklara yardım
UNICEF'ten Etiyopya'daki çocuklara yardım

Kozmetik bedelinin yüzde 1'i tüm dünyaya su ulaştırabilir
Kozmetik bedelinin yüzde 1'i tüm dünyaya su ulaştırabilir

310 bin Suriyeli çocuk Türk okullarında kayıtlı
310 bin Suriyeli çocuk Türk okullarında kayıtlı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 