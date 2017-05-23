Myanmar hükümetine Arakanlı çocuklar çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar hükümetinin Arakan eyaletindeki çocukları tüm şiddet olaylarından korumak için acil tedbirler almakla yükümlü olduğunu bildirdi.
UNICEF'in Myanmar'daki çocukların karşılaştığı şiddet ve hak ihlallerine yönelik yeni raporu açıklandı.
Raporda, ülkedeki şiddet olaylarından etkilenen 2,2 milyon çocuğa yönelik insani erişimlerin kolaylaştırılması ve çocuk hakları ihlallerine son verilmesi çağrısında bulunuldu.
Myanmar'daki son dönemde kaydedilen ekonomik büyümeden sadece şehirlerdeki çocukların yararlanabildiğine dikkat çekilen raporda, Arakan'da 2012'den bu yana yerinden edilmiş 120 bin kişinin hala kamplarda yaşadığı vurgulandı.
Raporda kamptaki çocukların yaşadığı zorluklara değinilerek, "Myanmar hükümeti, Arakan eyaletindeki çocukları tüm şiddet olaylarından korumak için acil tedbirler almakla ve çocuklara yönelik vahim şiddet olaylarından dolayı hızlı ve acil soruşturma yapmakla yükümlüdür." ifadesi kullanıldı.
Hükümetin, Arakan'da kamplarda yaşayan çocukların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da sorumluluk taşıdığının vurgulandığı raporda yerinden edilmiş insanların yaşadığı kamplar için kalıcı çözümler bulunması gerektiğinin altı çizildi.
Raporda ayrıca, hükümetin Arakan'daki etnik ve dini gruplara yönelik kısıtlamaları kaldırması ve tüm çocukların sosyal hizmetlerden eşit olarak yararlanması gerektiği vurgulandı.
Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, yüz binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
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UNICEF yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümeti, Arakan eyaletindeki çocukları tüm şiddet olaylarından korumak için acil tedbirler almakla ve çocuklara yönelik vahim şiddet olaylarından dolayı hızlı ve acil soruşturma yapmakla yükümlüdür" dedi
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