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ABD'den PYD'ye iki büyük askeri sevkiyat | VİDEO
ABD'den PYD'ye iki büyük askeri sevkiyat | VİDEO

ABD, PYD/PKK’ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde iki büyük askeri sevkiyat yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin,  PYD/PKK’ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde iki büyük askeri sevkiyat yaptığı bildirildi.

AA'nın Haseke'deki muhabirinin görüntülediği son sevkiyatlar, ABD'nin PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinden 6 gün sonra başladı.

100 CİVARINDA TIR PYD/PKK BÖLGESİNDE

15 ve 20 Mayıs tarihlerinde, Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından iki ayrı sevkiyatta 100 civarında tır PYD/PKK bölgesine girdi. 

Haseke'ye, ardından Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen ve içinde çok sayıda akaryakıt tankeri de olan konvoylarda askeri zırhlı araç, iş makinası ve konteynırlara yüklü mühimmat taşındığı görüldü.

PYD/PKK'nın cephe hatlarından çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı görselleri inceleyen AA muhabirleri, son askeri sevkiyatlara kadar örgütün elinde, ABD yapımı çoklu roket atar rampaları, 80 ve 120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri ile Humwee tipi askeri araçlar ve Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra Türkiye'nin taleplerine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin tank savar füzeleri bulunduğunu tespit etmişti.



İlgili Konular Suriye pkk pyd ABD
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