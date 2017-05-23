AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, "Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi. Avrupa Birliği Kilis Belediyesi gibi belediyeleri takdir ediyor." dedi.
Gatti, Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezinin açılışı dolayısıyla geldiği Kilis'te, Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti.
Simona Gatti, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve bölgenin, Suriyeli sığınmacılar konusunda başarılı işler yaptığını söyledi.
Kilis'in Suriyelilere gösterdiği misafirperverlikle örnek olduğunu söyleyen Gatti, şöyle devam etti:
"Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi. Avrupa Birliği Kilis Belediyesi gibi belediyeleri takdir ediyor çünkü buradaki yönetimin cömertliği halkın misafirperverliğine de yansıyor. Yani bu kadar insanı misafir etmek, nüfusunuzun neredeyse ikiye katlanması, buna rağmen yine aynı cömertliği ve misafirperverliği sergileyebilmeniz Kilis'in neden Nobel Barış Ödülü'ne aday olduğunu gösteriyor."
Belediye Başkanı Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kilis Belediyesinin Suriye sığınmacılara yönelik birçok faaliyet yürüttüğünü ifade etti.
Kara, yürüttükleri projeler kapsamında maddi imkanları yeterli olmayan Türk ve Suriyeli kadın ve çocuklara, ücretsiz kurslar verildiğini aktardı.
Kilis’in nüfusunun yüzde 60'ını Suriyeli sığınmacıların oluşturduğunu belirten Kara, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla Suriye sığınmacıların durumuyla ilgili görüştüklerini, bu kapsamda özellikle Avrupa ülkelerinin desteğinin olması gerektiğini söyledi. Kara, şunları kaydetti:
"Yıkılmış dökülmüş tarihi evleri satın alıyoruz. Bu evler restore edildikten sonra kadınlarımızın hizmetine sunuluyor. Türk ve Suriyeli kadınlar burada birlikte faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 3 bin 500 kadın sosyal tesislerimizden faydalanabiliyor. Türkçe, Arapça, el işi, aşçılık, bilgisayar ve kuaförlük kurslarımız var. Bu sosyal tesislerimizde, Türk ve Suriyeli kadınların birbirlerini tanımalarını sağlıyoruz. Biz bunun çok açık bir şekilde faydasını gördük. Benim Simona hanımdan tek ricam bir an önce Kilis'te işe başlayalım ve her eve ulaşalım. Ulaşamadığımız her insan bizim için problemdir."
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