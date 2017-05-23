Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:53, 23 Mayıs 2017 Salı
Dış Politika
18:32, 23 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü
AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti, "Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, "Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi. Avrupa Birliği Kilis Belediyesi gibi belediyeleri takdir ediyor." dedi.

Gatti, Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezinin açılışı dolayısıyla geldiği Kilis'te, Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti.

Simona Gatti, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve bölgenin, Suriyeli sığınmacılar konusunda başarılı işler yaptığını söyledi.

Kilis'in Suriyelilere gösterdiği misafirperverlikle örnek olduğunu söyleyen Gatti, şöyle devam etti:

"Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi. Avrupa Birliği Kilis Belediyesi gibi belediyeleri takdir ediyor çünkü buradaki yönetimin cömertliği halkın misafirperverliğine de yansıyor. Yani bu kadar insanı misafir etmek, nüfusunuzun neredeyse ikiye katlanması, buna rağmen yine aynı cömertliği ve misafirperverliği sergileyebilmeniz Kilis'in neden Nobel Barış Ödülü'ne aday olduğunu gösteriyor."

Belediye Başkanı Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kilis Belediyesinin Suriye sığınmacılara yönelik birçok faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

"KİLİS NÜFUSUNUN YÜZDE 60'INI SURİYELİ SIĞINMACILAR OLUŞTURUYOR"

Kara, yürüttükleri projeler kapsamında maddi imkanları yeterli olmayan Türk ve Suriyeli kadın ve çocuklara, ücretsiz kurslar verildiğini aktardı.

Kilis’in nüfusunun yüzde 60'ını Suriyeli sığınmacıların oluşturduğunu belirten Kara, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla Suriye sığınmacıların durumuyla ilgili görüştüklerini, bu kapsamda özellikle Avrupa ülkelerinin desteğinin olması gerektiğini söyledi. Kara, şunları kaydetti:

"Yıkılmış dökülmüş tarihi evleri satın alıyoruz. Bu evler restore edildikten sonra kadınlarımızın hizmetine sunuluyor. Türk ve Suriyeli kadınlar burada birlikte faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 3 bin 500 kadın sosyal tesislerimizden faydalanabiliyor. Türkçe, Arapça, el işi, aşçılık, bilgisayar ve kuaförlük kurslarımız var. Bu sosyal tesislerimizde, Türk ve Suriyeli kadınların birbirlerini tanımalarını sağlıyoruz. Biz bunun çok açık bir şekilde faydasını gördük. Benim Simona hanımdan tek ricam bir an önce Kilis'te işe başlayalım ve her eve ulaşalım. Ulaşamadığımız her insan bizim için problemdir."



İlgili Konular AB Suriye Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Koza-İpek'teki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama
Koza-İpek'teki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama

FETÖ'nün firari üst düzey yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu eski Koza-İpek Holding'e bağlı kuruluşlarda çalışan 25 kişiden 10'u tutuklandı
Afyon merkezli 16 ildeki FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama
Afyon merkezli 16 ildeki FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 16 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan 41 kişiden 17'si tutuklandı
AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü
AB'den Türkiye'ye 'Suriye' övgüsü

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti, "Türkiye 2011 yılından beri Suriyelilere müthiş bir cömertlik ve misafirperverlik gösterdi" dedi
Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor
Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor

İlçede tel örgüyle çevrili bölge dışında 24.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı gece sona erecek
Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu
Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda eski zamanlardan kalan patlamamış top mermisi bulundu
Ankara merkezli quot ByLock quot operasyonunda 59 gözaltı
Ankara merkezli "ByLock" operasyonunda 59 gözaltı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 124 şüpheliden 59'u gözaltına alındı
Edirne ve Tekirdağ'da kaçak operasyonu
Edirne ve Tekirdağ'da kaçak operasyonu

Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isteyen 38 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı
Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı

Sağlık Bakanlığı ve AB Delegasyonu iş birliğiyle kurulan, Suriyeli sığınmacılara yönelik Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı
Erdoğan Akif Emre'nin ailesine başsağlığı diledi
Erdoğan, Akif Emre'nin ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak gazetesi yazarı Emre'nin vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi
FETÖ'cü başyaver Ali Yazıcı hakim karşısında
FETÖ'cü başyaver Ali Yazıcı hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili çatı davanın ikinci celsesinde Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri sanık Yazıcı'nın savunması alındı
AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı
AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu
İHH'dan Vietnamlı Müslümanlara ramazan yardımı
İHH'dan Vietnamlı Müslümanlara ramazan yardımı

İnsani Yardım Vakfı, Vietnam'da yaşayan Müslümanlar için ramazan kumanyası dağıttı.
Tansu Çiller'e zorla getirme kararı
Tansu Çiller'e zorla getirme kararı

28 Şubat ceza davasında müşteki olan mağdurlarla beraberiz. #Tansu Çiller, tanıklık yapmak için 18 Temmuz duruşmasına zorla getirilecek.
Gazeteci yazar Akif Emre vefat etti
Gazeteci yazar Akif Emre vefat etti

Sitemizin uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliğini yapan gazeteci yazar Akif Emre geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Dünya Bülteni olarak kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.
Bahçeli'den Tillerson'a 'vahşi batı' göndermesi
Bahçeli'den Tillerson'a 'vahşi batı' göndermesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşananlar için "Türk şiddeti" iddiasında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a sert tepki geldi. Bahçeli, " Türk, şiddet değil, tarihe şan bırakmış bir şuurdur. Bizim geçmişimizde vahşi batı değil, merhamet vardır" ifadelerini kullandı
Erdoğan'dan İngiltere'ye başsağlığı
Erdoğan'dan İngiltere'ye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin Manchester'da meydana gelen saldırıyla ilgili "İngiliz halkının acısını paylaşıyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler

Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor
Alman milletvekilleri Türkiye'yi 'ziyarete' geliyor

NSU davası Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde tartışılacak
NSU davası Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde tartışılacak

AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı
AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı

Bahçeli'den Tillerson'a 'vahşi batı' göndermesi
Bahçeli'den Tillerson'a 'vahşi batı' göndermesi

Başbakan Yıldırım'a Gürcistan'da resmi törenle karşılama
Başbakan Yıldırım'a Gürcistan'da resmi törenle karşılama

Türkiye ve ABD: Geçmiş, bugün ve yarın | ANALİZ
Türkiye ve ABD Geçmiş bugün ve yarın ANALİZ

Medvedev'den Türkiye'ye kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili açıklama
Medvedev'den Türkiye'ye kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili açıklama

Türkiye-Rusya ticaretinin önündeki engeller kalkıyor
Türkiye-Rusya ticaretinin önündeki engeller kalkıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 