18:37, 23 Mayıs 2017 Salı

Afyon merkezli 16 ildeki FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama





Afyonkarahisar merkezli 16 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan 41 kişiden 17'si tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afyonkarahisar merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan 41 kişiden 17'si tutuklandı. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin il kadın yapılanması içinde yer alanlara yönelik, Afyonkarahisar merkezli 16 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 61 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, örgüt içinde farklı faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürülen 41 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 3'ünün emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, polisteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 37 zanlıdan 17'sinin tutuklandığı, 20'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. Gözaltında bulunan bir kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği, adreslerinde bulunamayan 20 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.