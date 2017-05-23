Güncelleme: 18:43, 23 Mayıs 2017 Salı

Daimler AG’de dizelde emisyon manipülasyonu şüphesiyle arama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alman otomobil üreticisi Daimler AG’den yapılan açıklamada, Stuttgart Savcılığının dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle şirketin birçok ofisinde arama yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, farklı noktalardaki aramaların, şirketin dizel motorlu araçların satışı ile ilgili dolandırıcılık ve yanıltıcı reklamlardan şüphelenilmesi sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Şirketin, yetkililerle tamamen iş birliği içinde olduğu vurgulanan açıklamada, mevcut basın açıklaması dışında devam eden ön soruşturmalar hakkında daha fazla açıklama yapılamayacağı bildirildi.

Öte yandan, Alman medyasında yer alan haberlerde aramalarda 23 savcı ve 230 polis memurunun görev aldığı belirtilirken, Daimler AG'deki soruşturmanın, yerli rakibi Volkswagen AG tarafından tetiklenen egzoz emisyonu manipülasyonuna ilişkin daha geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olduğu değerlendirmesi yapıldı.