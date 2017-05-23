NATO 1,1 milyar avroluk yeni karargahına taşınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO toplantısıyla ittifakın, yeni karargahına taşınacağı bildirildi.
NATO'nun 2010 yılında inşasına başlanan binası, liderler toplantısı öncesi hazır hale getirildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 1967'den beri kullanılan NATO karargahının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine inşasına karar verilen yeni bina, 28 NATO üyesi ve partner ülkelerin temsilciliklerine ev sahipliği yapacak.
NATO'dan verilen bilgiye göre, eski binanın karşısına yapılan yeni karargah, üye devletlerin yer ihtiyacını karşılayacak, gerek duyulması halinde eklemeler yapılacak bir alana da sahip olacak.
Çevre dostu bina, ısı yalıtımı sayesinde ısınma, soğutma ve havalandırmada daha az güce ihtiyaç duyacak. Enerji tüketimi de güneş enerjisi ve jeotermal ısıtmanın yanı sıra ileri ışıklandırma sistemi sayesinde azalacak.
Sadece inşası 750 milyon avroya mal olan bina için toplamda 1,1 milyar avro harcandı. Proje, üye devletler tarafından finansa edildi.
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