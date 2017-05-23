19:05, 23 Mayıs 2017 Salı

Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi ve Çalışma Bakanı Muhammed Kabbara, Lübnan iş dünyasına seslenerek, Suriyeli mülteci krizine karşı iş birliği çağrısında bulundu.

Merabi ve Kabbara, ülkede her geçen gün artan Suriyeli mülteci krizi nedeniyle iş dünyasında yaşanan sorunlar ve alınan tedbirler hakkında Çalışma Bakanlığı binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Kabbara, Suriyeli mülteci krizinin en fazla etkilediği alanlardan birinin de Lübnan'daki istihdam alanı olduğunu belirterek, ülkeye her yıl 500 bin ile 700 bin arasında mevsimlik Suriyeli işçinin geldiğini ve bu rakama şimdi 1,5 milyon Suriyeli mültecinin eklendiğini söyledi.

Daha ucuz çalıştıkları için Suriyelilerin izinsiz çalıştırılmasının kanunlara aykırı olduğunu ve iş verene ağır cezalar gerektirdiğini vurgulayan Kabbara, "Lübnan vatandaşı olmayan kişilerin Lübnan'da çalışabilmeleri için bakanlığımızdan izin almaları gerekiyor. Lübnan ekonomisini kontrol edebilmemiz için bu hayati bir önem taşıyor." dedi.

BELEDİYELERE YARDIM ÇAĞRISI

Tüm belediyelere, izinsiz işçi çalıştıran iş yerlerinin tespit edilmesi konusunda Çalışma Bakanlığı'na yardım etmeleri çağrısında bulunan Kabbara, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, izinsiz işçi çalıştıran iş yerlerinin çalışma izinlerinin iptal edilmesi konusunda karar aldık. Lübnan vatandaşı olmayanların çalışma şartları ve iş başlama prosedürleri hakkında almış olduğumuz yeni kararların uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. İş verenler ve işçiler arasında iş birliği ile iletişimi artıracak yeni bir proje hazırlamaktayız."

Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Merabi de kendi çıkarlarını düşünerek izinsiz Suriyeli çalıştıran Lübnanlıların, ülke ekonomisine zarar verdiklerine dikkati çekerek, Suriyelilerin de izinsiz iş yeri açtıklarını ve iş yerlerinde Suriyelileri izinsiz çalıştırdıklarını söyledi.

Lübnan'da her geçen gün daha da büyüyen Suriyeli mülteci krizinin, uluslararası toplumun desteği olmadan çözülemeyeceğini vurgulayan Merabi, "Biz, Lübnan Hükümeti olarak yeni istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası bir destek ve iş birliği olmadan bu krizin çözümünü sağlayamayız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdan Lübnan Hükümetine, belediyelerden Lübnanlı iş verenlere kadar herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Merabi, "Terörle mücadelenin önemli bir kısmı, işsizlik nedeniyle bunalımda olan gençlere iş imkanı sağlamaktır." diye konuştu.

SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİNİN LÜBNAN İSTİHDAMINA ETKİSİ

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan çeşitli araştırmalara göre, 2012 yılında yüzde 11 olan işsizlik oranı, Suriyeli mültecilerin ülkeye gelmesinin ardından 2016 yılında yüzde 25 seviyesine ulaştı.

Çalışma Bakanı Kabbara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 200 binden fazla Suriyelinin çalışma izni olmadan çalıştığını tespit ettiklerini söylemişti.